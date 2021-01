Co zrobić z żywą choinką po świętach? Jest kilka sposobów. Na pewno nie spalić

Anna Malinowska mówi, że żywą choinkę można łatwo zutylizować, jeśli mamy własny ogród. Wtedy możemy ją na małe części pociąć i wykorzystać jako nawóz. - I takie drzewko jest też dobrym nawozem dla roślin kwasolubnych, czyli na przykład jeśli mamy rododendrony, powiedzmy, to też warto takie rozdrobnione drzewko wysypać koło takich roślin - radzi rzeczniczka.

Sadzonkę choinki, która przetrwała w mieszkaniu, można posadzić do gruntu

Drzewka doniczkowe, które nie uschły, a ich igły nie zaczęły opadać, można wynieść w chłodne miejsce i wiosną przesadzić do gruntu. Malinowska zaznacza, że nie wolno ich wywozić do lasu i sadzić na własną rękę. Wyjaśnia, że w Lasach Państwowych obowiązuje regionalizacja i można w nich sadzić tylko i wyłącznie gatunki rodzime, które naturalnie występują w polskich lasach. Ponadto - jak dodaje rzeczniczka - można sadzić gatunki, które wyrosły z sadzonek pochodzących z nasion w konkretnym lesie. - Jeśli chcemy posadzić drzewo w lesie podwarszawskim, to musi ono powstać z nasiona, które zostało w tym samym lesie pozyskane - tłumaczy.

Rzeczniczka Lasów Państwowych przypomina, że wiele miejscowości i instytucji organizuje zbiórki poświątecznych drzewek. Można też je wyrzucić do kontenera w śmietniku, orientując się wcześniej, kiedy i z jakiego pojemnika odbiera je nasza gmina. Malinowska zaznacza, że żywe drzewo szybko się rozkłada i nie szkodzi środowisku. Radzi jednak, by wcześniej sprawdzić na lokalnych stronach internetowych lub na witrynach gmin, czy w naszej okolicy jest organizowana specjalna zbiórka choinek.

Żywych choinek nie można spalać w domowych piecach czy kominkach. Podczas tego procesu wytwarza się dużo dymu. Przyczynia się też to do powstawania smogu.