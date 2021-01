Niedziele handlowe 2021 - kalendarz. W które niedziele zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe 2021- kalendarz

Niedziele handlowe, choć jest ich coraz mniej, nadal wzbudzają wiele emocji wśród kupujących, przedsiębiorców i pracowników handlu. Od 2020 ustawa o zakazie handlu weszła na ostatni etap realizacji, co oznacza, że w ciągu roku mamy dokładnie siedem wyznaczonych niedziel handlowych w kalendarzu, które najczęściej są związane z powszechnie celebrowanymi świętami jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Nie inaczej będzie w 2021 roku. Na ten moment możemy z całą pewnością powiedzieć, że klienci, którzy chcą dokonać niedzielnych zakupów, będą mieli siedem okazji do ich zrobienia. W ciągu roku może jednak okazać się, że będzie ich więcej tak jak to miało miejsce w 2020, kiedy rządzący zdecydowali się na ustanowienie specjalnej niedzieli handlowej 6 grudnia.

REKLAMA

Pracownicy sklepów będą szczepieni szybciej? Rozmowy z prezydentem

Epidemia koronawirusa, która skutecznie dezorganizuje w znacznym stopniu życie każdego człowieka, a zwłaszcza przedsiębiorców, może w tym zakresie jeszcze namieszać. Przez ostatnie miesiące dało się zauważyć, że kolejne obostrzenia uderzały zarówno w małe firmy, jak i korporacje, które obecnie często znajdują się w zapaści. Narodowa kwarantanna trwająca do 17 stycznia i przedłużona do końca miesiąca, dla wielu z nich może być ostatecznym ciosem, z którego nie zdołają się podnieść. Dlatego też może okazać się, że rezygnacja z zakazu handlu w niedzielę będzie konieczna, aby dać szansę na odbicie się wielu firmom.

Kasy dla seniorów zastąpią godziny dla seniorów? Jest nowa propozycja

Niedziele handlowe: wykaz niedziel handlowych w 2021

Nowy Rok daje wielu osobom nadzieję na poprawę sytuacji epidemicznej. Rozpoczęty proces szczepień pozwala bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość i mieć nadzieję, że nie grozi nam kolejny lockdown. Nie zmienia to jednak faktu, że jeszcze przez dłuższy czas na zakupach towarzyszyć nam będą zaostrzone reguły sanitarne, takie jak:

zakrywanie ust i nosa

częsta dezynfekcja rąk

zachowywanie dystansu społecznego (zwłaszcza w kolejkach).

Nie wiadomo, czy wszystkie będą podtrzymane do końca 2021 roku. Jak na razie warto być dobrej myśli i mieć nadzieję, że już niedługo wrócimy do normalności, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami będziemy mieć siedem niedziel handlowych. Ich wykaz prezentuje się następująco:

31 stycznia

28 marca

25 kwietnia

27 czerwca

29 sierpnia

12 grudnia

19 grudnia.

Zobacz też: Obostrzenia do 31 stycznia. Co oznacza narodowa kwarantanna dla kierowców? Mamy listę