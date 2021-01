Tadeusz Rydzyk prosi o 1 proc. podatku. Wspomina o "zasługach" na Sądzie Ostatecznym

Tadeusz Rydzyk twierdzi, że Radio Maryja i Telewizja Trwam mają problemy z pozyskaniem wpłat, które wynikają z kryzysu i epidemii koronawirusa. Redemptorysta zdecydował się więc poprosić o datki. Na stronach internetowych związanych z nim mediów pojawiły się także apele o przekazywanie 1 proc. podatku na rzecz fundacji Nasza Przyszłość.

Tadeusz Rydzyk prosi o 1 proc. podatku na fundację. Pisze, że dobre uczynki mogą przydać się na Sądzie Ostatecznym

Tadeusz Rydzyk przekonuje, że z pieniędzy fundacji opłacono warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży, koncerty, spotkania młodzieży z seniorami, film "Nędzarz i Madame" czy bezpłatne egzemplarze książki "Kształcenie charakteru". Duchowny uważa, że fundacja pomaga uczuć dzieci szacunku do starszego pokolenia. Na końcu przypomniał, że dobre uczynki mogą "przydać się" na Sądzie Ostatecznym.

"Pan Jezus powie do nas na Sądzie Ostatecznym: 'Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili'. Nikt nie zabierze w wieczność ze sobą czegokolwiek. Zabierzemy zasługi za dobre czyny i one będą za nami przemawiały. Prosimy, jeżeli jest taka Państwa wola, o przekazanie 1 proc. Fundacji Nasza Przyszłość" - napisano w komunikacie, gdzie podany jest także numer KRS niezbędny do przekazania 1 proc.

Tadeusz Rydzyk zapowiada pozwy do sądu za "kłamstwa" na swój temat

Jak podaje Onet, fundacja Nasza Przyszłość zajmuje się też wydawaniem miesięcznika "W Naszej Rodzinie" czy pośrednio też handlem w internetowym sklepie Splendor24, gdzie można nabyć książki i dewocjonalia. Sklep zasłynął m.in. tym, że zaczął sprzedawać relikwie - np. "chusteczkę z relikwiami św. Jana Pawła II", co od stuleci jest zakazane przez Kościół. Poza tym fundacja otrzymuje wsparcie od innej fundacji redemptorysty - Lux Veritas (wydawcy TV Trwam). W 2019 roku przychody fundacji Lux Veritas wyniosły 45,53 mln złotych, a zysk netto 1,3 mln złotych.

Jak z kolei informuje "Rzeczpospolita", fundacja Nasza Przyszłość w 2018 roku otrzymała 4,3 mln złotych wpływów pochodzących z 1 proc. podatków. W 2019 roku było to 4,5 mln złotych, a w 2020 roku - już 4,9 mln złotych wpływu.

