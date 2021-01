Wierni interweniowali ws. wpisu o "satanistycznych szczepionkach" na Facebooku parafii w Wisznicach

Jak podaje dziennikwschodni.pl, kontrowersyjne treści widoczne były na portalu społecznościowym parafii w Wisznicach przez kilkanaście godzin. Dopiero po interwencji parafian wpis został usunięty z Facebooka. - Przecież to skandal. Jak można wciskać takie brednie ludziom! Ktoś powinien za to odpowiedzieć, bo to jest niedopuszczalne - mówi portalowi mieszkanka gminy.

Wpis na Facebooku parafii, że "przyjmowanie szczepionki to grzech". Proboszcz zapewnia, że nie umieścił go żaden z księży

Post był przekopiowaną wypowiedzią użytkownika grupy "Któż jak Bóg". Wpis zawierał m.in. takie twierdzenia, że "każdy prawdziwy katolik powinien wiedzieć, że przyjmowanie szczepionek, które są z martwych dzieci zabitych w aborcji to czysty satanizm" oraz, że "przyjmowanie szczepionki to grzech". Opinia odnosi się do sposobu powstawania niektórych szczepionek, które w etapie prac nad preparatem wykorzystują linie komórkowe pozyskane z XX wieku. Taka procedura wykorzystywana jest np. przy szczepionce na różyczkę. W preparatach Pfizera czy Moderny wykorzystano jednak inną metodę, opartą na mRNA, która na żadnym etapie nie wykorzystuje linii komórkowych.

Zespół episkopatu o "komórkach abortowanych płodów". Ekspert wyjaśnia

Po krytyce mieszkańców wpis zniknął, a parafia wydała oświadczenie, w którym oznajmia, że "nie bierze odpowiedzialności za umieszczony na Facebooku parafialnym post dotyczący szczepionki przeciwko koronawirusowi". - Nie wiem, kto to umieścił, ale nie był to żaden z księży. Ktoś to zrobił na własną rękę. Nie była to opinia kościoła czy proboszcza - powiedział ks. Jan Pieńkosz z parafii Przemienienia Pańskiego w Wisznicach w województwie lubelskim.

- Byłoby dziwne gdyby tak nie było. Wpis zniknął po interwencji mieszkańców do proboszcza, więc to chyba jasne. Nikt nie zmusza nikogo do szczepienia, ale rozsiewanie tak idiotycznych informacji i szkodliwych dla wiernych, jest niedopuszczalne - dodaje informatorka portalu.

Szczepionki na koronawirusa - czym się różnią? [Pfizer, Moderna, AstraZeneca]

Kuria siedlecka odsyła natomiast do stanowiska Komisji Bioetycznej Episkopatu Polski. Z dokumentu wynika m.in., że "decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanym przez nią w sumieniu, gdyż to ostatecznie ona ponosi odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie, a często również za zdrowie innych osób". Poza tym wynalezienie szczepionek - z punktu widzenia medycyny prewencyjnej - może być uznane za "szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga, któremu nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami".

Episkopat ws. szczepionek: Owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga

Szczepionka przeciw COVID-19 pozwoli nam pokonać pandemię, wrócić do normalności i ochronić życie i zdrowie wielu osób. Poniżej zamieszczamy pakiet niezbędnych i najważniejszych informacji o szczepieniach udostępnionych przez Światową Organizacją Zdrowia.