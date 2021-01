Pogoda na dziś - wtorek 5 stycznia. Intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem

Zobacz wideo Pandemia vs środowisko. Nieoczekiwane efekty dystansu społecznego i wątpliwości ekspertów

We wtorek nad Polską pojawi się front, który przyniesie ze sobą intensywne opady. Dodatkowo we wschodnich, centralnych i północnych województwach we znaki dawać się będzie także wiatr.

Temperatura. Dziś od 0 do 6 stopni

Najniższa temperatura maksymalna w ciągu dnia, 0 stopni, prognozowana jest w Zielonej Górze. Jeden stopień będzie w województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. 2 stopnie pokażą termometry w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy i Poznaniu. Temperatura do 3 stopni zapowiadana jest w województwach łódzkim, małopolskim i podlaskim, a do 5 stopni w województwach mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim. Najcieplejszy dzień, do 6 stopni, czeka mieszkańców Rzeszowa.

Opady. Deszcz i deszcz ze śniegiem w całej Polsce

W całym kraju należy spodziewać się zachmurzenia dużego i umiarkowanego. Z południowego wschodu, przez centrum i aż po zachodnie regiony, przechodzić będzie front, który przyniesie ze sobą intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Dodatkowo w województwach lubelskim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim zapowiadane są umiarkowane i silne porywy wiatru, dochodzące 55 kilometrów na godzinę.

