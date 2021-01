Zębowice. Pacjent zmarł na SOR. Rodzina dowiedziała się o tym pięć dni później

Sytuację opisuje portal www.nto.pl. 69-latek, który od wielu lat chorował, 17 grudnia nagle gorzej się poczuł i został zabrany karetką do szpitala w Oleśnie. Jednak po 2-godzinnym pobycie na SOR zmarł.

Zębowice. "Chyba gdzieś im się zawieruszył numer"

Członkowie rodziny mężczyzny mieli nadzieję, że pracownicy szpitala na bieżąco będą ich informować o stanie zdrowia pacjenta, ponieważ on sam nie korzystał z telefonu. Było zupełnie inaczej, a bliscy 69-latka dowiedzieli się o jego śmierci dopiero pięć dni później.

- Gdy zadzwoniliśmy, żeby to wyjaśnić, usłyszeliśmy, że chyba gdzieś im się zawieruszył numer telefonu. W dokumentacji musiał być adres pacjenta, a jeśli nie - to należało poprosić o pomoc policję, która bez problemu dotarłaby do krewnych - mówili bliscy zmarłego w rozmowie z portalem www.nto.pl.

Zębowice. Szpital tłumaczy się z pomyłki

Kierownictwo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, do którego trafił 69-latek, wyjaśniło, że informację o śmierci pacjenta przekazano pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach. - Pacjent przewieziony przez ZRM po wezwaniu przez pracownika socjalnego zmarł po dwóch godzinach pobytu na SOR. Z tego powodu została zlecona sekcja zwłok. O zgonie został powiadomiony Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach, z powodu braku danych do kontaktu z rodziną. Po kartę zgonu zgłosił się po kilku dniach pracownik socjalny - mówił dyrektor placówki.

Kierownictwo nie było jednak w stanie przekazać, kiedy i o której godzinie informacja o zgonie 69-latka została przekazana OPS-owi. Pracownicy ośrodka wyznali, że o zgonie podopiecznego dowiedzieli się po 5 dniach, z zakładu pogrzebowego, który odebrał ciało ze szpitala.