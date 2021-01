Lista znanych zaszczepionych osób nie będzie opublikowana. Niedzielski: To informacja medyczna

W poniedziałek na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczyna się kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia zlecona przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Prace rozpoczęła już też komisja powołana przez rektora WUM.

Warszawski Uniwersytet Medyczny poinformował w czwartek, że z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek zaszczepił m.in. 300 pracowników szpitali WUM. Zaszczepiono też grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym osiemnaście znanych postaci kultury i sztuki, które "zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień".

Dworczyk o kampanii #SzczepimySię: Nie ma w niej Jandy czy Miszczaka

O sprawie szczepień celebrytów i polityków na WUM jako pierwsi poinformowali w mediach społecznościowych studenci tej uczelni. Wśród zaszczepionych osób - jak ujawnili studenci - są aktorzy: Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, piosenkarze i aktorzy Michał Bajor i Magda Umer, a także były premier, obecnie europoseł Lewicy Leszek Miller i dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

Minister zdrowia: Lista znanych zaszczepionych osób nie zostanie opublikowana

Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałkowej rozmowie w RMF FM stwierdził, że zna nazwiska tylko tych osób, które ujawniły się publicznie. - Nawet jeśli dotrzemy dzisiaj w ramach rozpoczynającej się kontroli do tej listy, to lista ta nie ma przesłanek do tego, by być opublikowana - stwierdził.

- Chodzi o prawa ludzi, bo informacja o szczepieniu jest informacją medyczną, na temat stanu zdrowia, nie mamy prawa ujawniać takich informacji - dodał.

- To, co się zadziało już, czyli kwestia ujawniania i przyznawania się w pewnym sensie do winy jest wystarczająca, poza tym państwo dziennikarze też wykonujecie swoją pracę - stwierdził minister. Przyznał jednocześnie, że kwestia szczepień znanych osób poza kolejnością jest "bezprecedensowa" i jest nią "oburzony".

Szczepienia poza kolejnością. Woś: Zgłaszamy rektora WUM do prokuratury

Minister odniósł się także do grudniowej uchwały zarządu Polskiego Związku Pływackiego, który zdecydował się na powołanie Kadry Narodowej PZP. Umożliwia to korzystanie z basenów tym, którzy mają licencję PZP. Zmiana dotyczy tysięcy osób w skali kraju.

- To jakieś kompletne opary absurdu, nawet nie wiem, jak się do tego ustosunkować. Poziom wymyślania różnych sposobów obchodzenia regulacji, które mają chronić życie nasze i naszych bliskich jest porażające - skomentował Adam Niedzielski.

- Jestem po rozmowie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, który przedstawiał mi sytuację, gdzie na lodowisku została otwarta kwiaciarnia, żeby można było w ramach kwiaciarni jeździć na łyżwach. Nie wiem, gdzie są granice takiej abstrakcji, na koniec dnia ktoś bierze na siebie odpowiedzialność, że ktoś może się zarazić, ktoś może trafić do szpitala - zaznaczył.

