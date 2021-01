W niedzielę wieczorem na mapie IMGW ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu dotyczy województwa pomorskiego. Obowiązuje ono do godz. 7.30 we wtorek. TVN Meteo w swojej prognozie informuje, że lokalnie wystąpią zawieje śnieżne.

Pogoda na poniedziałek. "Będzie ślisko"

Alerty ogłoszone dla południowej części województwa mazowieckiego oraz części województw lubelskiego i podkarpackiego dotycząc marznących opadów i obowiązują do godz. 9 w poniedziałek. "Będzie ślisko - uważajcie" - apeluje na Twitterze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Także od poniedziałku rano ostrzeżenia będą obowiązywały w województwach: zachodnio-pomorskim (oblodzenie) oraz kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, dolnośląskim i opolskim (marznące opady). Z danych portalu Windy wynika, że w poniedziałek rano temperatura będzie wahać się od 0 do 2 st. C.

Z map ostrzeżeń IMGW wynika, że ślisko będzie również we wtorek. Tego dnia będą obowiązywały ostrzeżenia przed oblodzeniem wszędzie poza województwami: wielkopolskim, lubuskim, opolskim i pomorskim.

Naukowcy przewidują, że ok. 16 stycznia w Europie może nastąpić silne ochłodzenie. Wszystko przez zimne masy powietrza znad Rosji. - Układ syberyjski jest tak silny, że ekstremalnie zimne powietrze bardzo szybko przemieści się nad USA, Kanadą i Europą. Będzie to jeden z najsilniejszych podmuchów mrozu na półkuli północnej po 2000 roku. Możliwe, iż pobite zostaną regionalne rekordy niskich temperatur - mówi cytowany w wp.pl dr Marek Kuczera, meteorolog i fizyk atmosfery z Uniwersytetu Karola w Pradze. W najgorszym wypadku temperatura może spaść nawet do -30 st. C.