"Dla jasności - nie szczepiłem się ja ani nikt z moich bliskich, nikt tego nie proponował i czekam na swoją kolejkę. Przez trzy dni czytam i rozmawiamy z żoną, jak nakręca się spirala złości, hejtu i pomówień z ust ludzi, którzy, piętnując, mają się za strażników sprawiedliwości" - napisał na Facebooku Jerzy Owsiak. W niedzielę anonimowe profile na Twitterze rozsiewały plotki, że szef WOŚP należy do grupy osób, które zaszczepiły się poza kolejnością.

Jerzy Owsiak przypomina o sprawie respiratorów

"To wszystkich tych wyczulonych na szacher-macher proszę o pytanie o 200 milionów złotych na respiratory, które miały ratować zdrowie i życie ludzkie, a których nie ma, a osoby za to odpowiedzialne postanowiły zająć się czymś innym" - stwierdza Owsiak. "Bałagan systemowy w sprawie szczepionek to pikuś przy tej historii tak ewidentnie kryminalnej, a jednak nie mającej żadnych konsekwencji - tutaj proszę o Wasz oburzony ton ludu! To mój kolejny wpis w tej sprawie!" - czytamy.

Szczepienia poza kolejnością

Od kilku dni jednym z głównych tematów w mediach jest sprawa szczepień znanych osób poza kolejnością. W placówce WUM zaszczepili się m.in. aktorzy Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Maria Seweryn, piosenkarka Magda Umer czy europoseł i były premier Leszek Miller. Część z nich tłumaczyła, że została poproszona o wzięcie udziału w akcji promocyjnej. Wciąż nie jest jasne, kto zdecydował o zaszczepieniu osób spoza grupy zero.

Prezeska Centrum Medycznego WUM "oddała się do dyspozycji rady nadzorczej"

