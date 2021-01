Sprawa ze szczepieniami. Prezeska Centrum Medycznego WUM "oddała się do dyspozycji rady nadzorczej"

W najnowszym komunikacie Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje, że zadaniem działającej od 3 stycznia komisji jest "wyjaśnienie zarzucanych WUM nieprawidłowości w procesie przygotowania i prowadzenia szczepień przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o. o. poprzez zaszczepienie osób spoza priorytetowej 'grupy zero'".

Prezeska Centrum Medycznego WUM oddała się do dyspozycji rady nadzorczej

Jak czytamy w komunikacie, komisja ma zamiar przeprowadzić rozmowy z: rektorem WUM - prof. Zbigniewem Gaciongiem, prezeską Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr n. med. Ewą Trzeplą, dyrektorką Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Anną Łukasik i innymi pracownikami zaangażowanymi w proces szczepień.

"Są to osoby kluczowe dla wyjaśnienia tej sprawy. Komisja zapozna się z dostępną dokumentacją oraz planami promocji szczepień przez osoby publiczne, które zgodziły się zostać Ambasadorami Akcji. Biorąc pod uwagę rangę problemu Komisja dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej wyjaśnić zaistniałą sytuację. O rezultatach swoich prac i wnioskach Komisja natychmiast poinformuje Rektora WUM i opinię publiczną" - czytamy w komunikacie. "Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym Prezes CM WUM Sp. z o.o. dr Ewa Trzepla oddała się do dyspozycji Rady Nadzorczej spółki" - informuje dalej WUM.

Sprawa szczepień poza kolejnością

Od kilku dni jednym z głównych tematów w mediach jest sprawa szczepień znanych osób poza kolejnością. W placówce WUM zaszczepili się m.in. aktorzy Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Maria Seweryn, piosenkarka Magda Umer czy europoseł i były premier Leszek Miller. Wciąż nie jest jasne, kto zdecydował o zaszczepieniu osób spoza grupy zero. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższych artykułach:

