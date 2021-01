WUM pisał, że szczepienie artystów sugerował NFZ. Fundusz odpowiada: Nigdy nie było takich rozmów

"NFZ stanowczo dementuje nieprawdziwe informacje zawarte w komunikacie WUM, jakoby Fundusz miał sugerować szczepienie poza kolejnością osób ze świata kultury. NFZ nigdy nie prowadził tego typu rozmów" - czytamy w odpowiedzi przesłanej Gazeta.pl przez Sylwię Wądrzyk, dyrektorkę biura komunikacji społecznej NFZ.

NFZ sugerował szczepienie znanych osób? Fundusz zaprzecza

Warszawski Uniwersytet Medyczny informował w komunikacie, że 30 grudnia "zgodnie z sugestią NFZ szczepieniami (...) objęto też szereg osób ze świata kultury m.in. aktorów, kompozytorów, reżyserów, którzy będą promować w Polsce ideę szczepień przeciw COVID-19". WUM utrzymuje też, że dodatkową pulę szczepionek otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych. ARM w sobotę zaprzeczyła, że przekazywała jakiekolwiek dawki do zaszczepienia osób spoza grupy zero.

WUM już 30 grudnia pisał o dodatkowych szczepionkach z Agencji Rezerw Materiałowych

Jak informuje NFZ, w poniedziałek przeprowadzona zostanie kontrola "realizacji szczepień w placówkach, w których pojawiły się uzasadnione wątpliwości co do złamania zasad dotyczących kolejności szczepień". Chodzi m.in. o Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

NFZ przypomina, że zgodnie z wytycznymi do 6 stycznia oprócz pracowników opieki zdrowia można zaszczepić pacjentów szpitali oraz członków rodzin personelu. "Szczepienia takich osób mogą być realizowane tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia ryzyka zmarnowania konkretnej dawki szczepionki ze względu na niezgłoszenie się na szczepienie osoby uprawnionej do szczepień w danym etapie" - podkreśla Fundusz.

Prof. Gaciong obecny przy szczepieniach znanych osób? Niedzielski chce wyjaśnień

W niedzielę po południu minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił się do Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniewa Gacionga o wyjaśnienia dotyczące informacji, jakoby był on obecny przy szczepieniach na COVID-10 celebrytów. Takie doniesienia pojawiły się na profilu studenckim ZUM na WUM. " W związku z informacjami opublikowanymi na profilu Facebook ZUM na WUM dotyczącymi Pańskiej obecności podczas szczepień osób ze świata kultury i polityki, proszę się o ustosunkowanie się do tej informacji"- czytamy w piśmie do prof. Gacionga. "Sprawa szczepień ma wymiar formalny i etyczny. Formalny zweryfikuje kontrola Centrali NFZ. W wymiarze etycznym - w związku z informacjami dotyczącymi możliwej obecności Rektora przy szczepieniach - poprosiłem o ustosunkowanie się pisemnie do tej informacji"- napisał na Twitterze Adam Niedzielski.

Szczepienia poza kolejką

W placówce Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poza kolejnością zaszczepili się m.in. Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski czy Leszek Miller. W innych placówkach poza kolejką zaszczepili się m.in. starostowie z PiS - starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz i starosta opatowski Andrzej Staniek.

Maria Seweryn przeprosiła za przyjęcie szczepionki poza kolejnością. - Rozumiem państwa oburzenie i zbulwersowanie, jest mi wstyd - mówiła.

Z kolei Andrzej Seweryn i Wiktor Zborowski wyjaśnili, że byli przekonani, iż biorą udział w akcji promującej szczepienia przeciwko koronawirusowi. Podobnie o swoim zaszczepieniu mówiła Magda Umer. Leszek Miller natomiast powiedział w sobotę, że został zaszczepiony jako pacjent placówki WUM. - Jestem po prostu pacjentem, nie premierem i z dodatkowych dawek, które Agencja Rezerw Materiałowych przekazała Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, mogły skorzystać m.in. rodziny pracowników i pacjenci placówek uniwersytetu - mówił.

