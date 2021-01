Jasna Góra wydała oświadczenie ws. zmanipulowanego filmu. "Niezgodny z prawem, niegodziwy i nieuczciwy"

Chodzi o film, który w ostatnim czasie pojawił się w internecie. Autorzy manipulacji wykorzystali autentyczne nagranie filmowe z jasnogórskiej kaplicy, podkładając pod obraz głos innej osoby, z antyszczepionkowymi opiniami. Film został już usunięty z kanału YouTube, a Jasna Góra wydała w tej sprawie oświadczenie.

REKLAMA

Jasna Góra reaguje na zmanipulowany film

"Klasztor jasnogórski informuje z przykrością, że na portalach społecznościowych po raz kolejny pojawił się film, w którym bezprawnie użyto nagrania telewizyjnego z kaplicy Matki Bożej, podkładając głos osoby nam nieznanej. Jest to złamanie prawa, nadużycie wizerunku i zachowanie niegodziwe. W żadnym wypadku nie identyfikujemy się z treściami, które zostały w ten nieuczciwy sposób przekazane przez autorów tej manipulacji" - czytamy w dementi, opublikowanym w sobotę przez klasztor.

"Prosimy o nierozpowszechnianie nieuczciwych treści. Podejmujemy niezbędne kroki prawne" - zapowiedział w oświadczeniu rzecznik Jasnej Góry o. Michał Legan.

Zobacz wideo Czy Polacy będą mogli wybrać, którą szczepionką chcą być zaszczepieni?

W rozmowie z PAP rzecznik poinformował, że nagranie zostało w podobny sposób zmanipulowane już po raz drugi, z innymi treściami. Klasztor postanowił oficjalnie zareagować, by jednoznacznie odciąć się od przekazywanych w tych filmach opinii, a także by zapobiec podobnym praktykom w przyszłości. Udało się doprowadzić do usunięcia filmu z internetu, a sprawę dalszych kroków analizuje obecnie prawnik.

Stanowisko episkopatu ws. szczepionek przeciwko COVID-19

W miniony poniedziałek odbyła się prezentacja stanowiska zespołu ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, dotyczącego szczepionek przeciwko COVID-19. Stanowisko zespołu koreluje z grudniową notą watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. W stanowisku czytamy m.in. że każdy człowiek, w tym katolik, może korzystać ze szczepionek, nawet opracowanych z wykorzystaniem linii komórkowych abortowanych płodów, jeżeli nie są dostępne inne szczepionki niebudzące takich zastrzeżeń.

Eksperci KEP ds. bioetycznych ocenili, że każdy człowiek ma również prawo do informacji o szczepionkach, ich działaniu czy o ich procesie technologicznym; każdy człowiek ma także prawo do dobrowolności realizacji szczepień.

Watykańska Kongregacja Nauki Wiary 21 grudnia orzekła, że kiedy nie są dostępne szczepionki przeciwko COVID-19, niebudzące zastrzeżeń etycznych, "jest moralnie dopuszczalne stosowanie szczepionek, które wykorzystały linie komórkowe z abortowanych płodów w procesie badawczym i produkcyjnym".(PAP)

autor: Marek Błoński

Koronawirus: wszystkie aktualne informacje i zalecenia na gov.pl

***

Szczepionka przeciw COVID-19 pozwoli nam pokonać pandemię, wrócić do normalności i ochronić życie i zdrowie wielu osób. Poniżej zamieszczamy pakiet niezbędnych i najważniejszych informacji o szczepieniach udostępnionych przez Światową Organizacją Zdrowia.