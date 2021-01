Niedziele handlowe 2021. Czy 10 stycznia to niedziela handlowa?

Niedziele handlowe 2021. Czy 10 stycznia jest niedziela handlowa?

10 stycznia 2021 to kolejna, druga w tym roku niedziela bez handlu. Oznacza to, że wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe, galerie i parki handlowe pozostaną nieczynne dla swoich klientów. Nie oznacza to jednak, że nie uda się w tym dniu dokonać drobnych zakupów. Otwarte pozostaną osiedlowe sklepiki, których właściciele zdecydują się samodzielnie "stanąć za ladą", ale też sklepy należące do popularnej sieci "Żabka", które mają status placówek pocztowych. Zakupy będziemy mogli zrobić także na stacjach benzynowych, w kwiaciarniach oraz aptekach. Punkty gastronomiczne w większości również pozostają otwarte, lecz działają jedynie w trybie "na wynos".

Niedziele handlowe w 2021: ile ich będzie?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zakazie handlu w niedzielę i w wybrane święta, w 2021 roku czeka nas siedem niedziel handlowych. Jak pokazuje jednak praktyka, może to ulec zmianie w związku z bieżącą sytuacją w kraju. W 2020 rządzący zdecydowali się o ustanowieniu dodatkowej niedzieli handlowej 6 grudnia, możliwe więc, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży handlowej, dojdzie do pewnych ustępstw także w 2021 roku. Pewne jest jednak, że do 17 stycznia 2021 obowiązują wciąż obostrzenia związane z tzw. narodową kwarantanną, według której ponownie ograniczone zostało funkcjonowanie galerii handlowych. W tego typu obiektach otwarte mogą być tylko:

sklepy spożywcze,

księgarnie,

punkty z prasą,

drogerie,

apteki,

salony fryzjerskie i kosmetyczne

sklepy meblowe.

Pamiętać należy również o obowiązujących od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 godzinach dla seniorów, które mają być krokiem w stronę ochrony tej grupy, która należy do najbardziej zagrożonych konsekwencjami zakażenia koronawirusem.

Kiedy będzie następna niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela handlowa wypadnie na koniec stycznia - 31 stycznia 2021. Nie wiadomo jednak czy do tego czasu zostaną już otwarte galerie i czy faktycznie będzie możliwość skorzystania z tej okazji do większych zakupów.