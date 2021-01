Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego przestało działać. Ministerstwo nie rozpisało konkursu

"Informujemy, że dnia 31 grudnia 2020 roku o godzinie 24:00 Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu zamyka swoje linie telefoniczne, a także możliwość kontaktu przez e-mail i czat. (...) Powód jest banalny. Po prostu kończy się okres, na jaki ten projekt został zaplanowany. Finansowany był z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Podsumowanie robiliśmy podczas grudniowej konferencji. Do końca listopada udało nam się pomoc ponad 74 tys. osób i to jest najważniejsze! Do podsumowań całego projektu dopiero się przygotowujemy. Co przyniesie kolejny rok... zobaczymy" - poinformowano w komunikacie na Facebooku. Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego było linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurowali psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad lub kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

"[Projekt - przyp. red.] przestał działać, bo ministerstwo zdrowia nie rozpisało w zeszłym roku konkursu na zdrowie psychiczne. Gdy o to zapytałam MZ, usłyszałam, że podjęli taką decyzję ze względu na pandemię. Organizacje wsparcia zdrowia psychicznego zgodnie mówią, że w trakcie pandemii stan zdrowia psychicznego ludzi generalnie ulega pogorszeniu. MZ powinno więc rozpisać konkurs i przeznaczyć na to więcej, a nie zupełnie nic" - stwierdziła Maja Staśko, aktywistka i publicystka.

Potrzebujesz pomocy? Tutaj możesz ją znaleźć

Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego udostępniło dane kontaktowe innych organizacji, gdzie można szukać wsparcia.

FUNDACJA PRO-ALTERI - wsparcie dla osób z doświadczeniem psychozy, dla rodzin, grupy wsparcia, wsparcie indywidualne - 578 000 984,

CZAS NA POROZUMIENIE - wsparcie od osób, które pokonały kryzys psychiczny, wiedzą jak znaleźć pomoc i potrafią się podzielić swoim doświadczeniem - 22 641 16 48,

FUNDACJA EFKROPKA - grupa wsparcia dla osób po kryzysach psychicznych. Organizowane są wyjścia kulturalne i spotkania stacjonarne. Animatorzy grupy to osoby, które wyszły z kryzysu psychicznego - integracja@ef.org.pl,

INFOLINIA "ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW" - pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu - 801 033 242,

POMARAŃCZOWA LINIA - program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki - 801 140 068,

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia - 801 889 880,

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI - NARKOMANIA - telefon dla osób mających problemy z narkotykami, uzależnionych lub martwiących się o kogoś ze swojego otoczenia - 800 199 990,

KARAN - STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY - organizacja pozarządowa o profilu katolickim, nastawiona na wszechstronną i systemową pomoc osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, a także dzieciom i członkom rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo - 800 120 289,

PONTON - GRUPA EDUKATORÓW SEKSUALNYCH - edukacja seksualna oraz poradnictwo dla młodzieży w sprawach szeroko pojmowanej seksualności - (22) 635 93 92,

LAMBDA WARSZAWA - telefon zaufania kierowany do osób LGBT+ oraz ich rodzin i bliskich - (22) 628 52 22,

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS - telefon zaufania dla osób, które mają pytania, wątpliwości lub obawy związane z zakażeniem HIV i z AIDS - 801 888 448 lub (22) 692 82 26,

POMOC OSOBOM BEZROBOTNYM - informacje dla osób zainteresowanych usługami Urzędów Pracy - 195 24,

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM - informacje na temat pomocy osobom bezdomnym w zakresie znalezienia noclegu i wyżywienia - 987,

FUNDACJA OCALENIE - pomoc psychologiczna, rzeczowa, prawna i psychoterapia w wybranych językach obcych - (22) 828 04 50,

FUNDACJA OTWARTA PRZESTRZEŃ - bezpłatne porady psychologiczne oraz prawne dla osób doświadczających dyskryminacji lub nierównego traktowania - 511 028 333.