Zgodnie z dotychczas obowiązującą procedurą polskie szpitale mogły wykorzystywać pięć z sześciu dawek szczepionki przeciw koronawirusowi - jednej z dawek należało się pozbyć. - Serce bolało ale musieliśmy to wylewać - mówił w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" prof. Jarosław Drobnik z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ulegnie to zmianie - możliwe będzie pozyskanie i podanie sześciu dawek z jednej fiolki.

4 Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl