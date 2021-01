Nie żyje dyrektor szpitala w Nowym Dworze Gdańskim. Miał 64 lata. "COVID-19 to nie fikcja"

"W czwartek (31 grudnia 2020 r.) zmarł Bogdan Kułakowski, wieloletni radny miejski, członek Zarządu Powiatu Malborskiego i dyrektor szpitala w Nowym Dworze Gdańskim. Miał 64 lata. Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia" - pisze na Facebooku Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim.

Bogdan Kułakowski był wieloletnim radnym miejskim, a także członkiem zarządu powiatu malborskiego.

Nie żyje Bogdan Kułakowski, dyrektor szpitala w Nowym Dworze Gdańskim

Smutną wiadomość zamieściła też na Facebooku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. "Wiadomość o śmierci Bogdana Kułakowskiego, dyrektora szpitala w Nowym Dworze Gdańskim niesie wielki smutek i niedowierzanie. Covid to nie fikcja, o czym cały czas przypominamy" - napisał sanepid. "Pan Dyrektor Kułakowski dał się nam poznać jako bardzo życzliwy, zawsze gotowy do pomocy sąsiad naszej stacji, także po prostu miły i dobry człowiek. Tyle razy widzieliśmy go przez okno, jak obładowany gadżetami pakował się do auta i jechał do ludzi, do mieszkańców. Już nie zdążymy tego okna otworzyć i się przywitać. Cześć Jego pamięci!" - czytamy.

