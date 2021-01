Pogoda na początek 2021 roku. Uwaga kierowcy. IMGW ostrzega przed mgłą i marznącymi opadami

Na piątek IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące mgły dla województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Obowiązują one od rana 1 stycznia do godz. 7.30 dnia następnego. Jak podaje instytut, w piątek zapowiadana temperatura wyniesie od -1 st. C m.in. w Olsztynie i Suwałkach do nawet 4 st. C w Katowicach.

Pogoda na pierwsze dni 2021 r. Mgła i marznące opady

Instytut wydał ostrzeżenia, także pierwszego stopnia, również na kolejne dni. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami 2 stycznia w województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim, opolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

W komunikacie pogodowym na sobotę IMGW pisze: "Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, ale stopniowo od południowego zachodu, nasunie się strefa ciepłego frontu atmosferycznego, związana z niżem znad Korsyki. Pozostaniemy w tej samej masie powietrza. Wzrost ciśnienia".

Pogoda 3 stycznia. Wystąpi gołoledź

Temperatura w Suwałkach i Białymstoku może wynieść -1 st. C. Cieplej będzie na południu kraju - w Krakowie i Kielcach termometry wskażą według synoptyków 4, a w Rzeszowie nawet 5 st. C.

W niedzielę ciśnienie zacznie spadać. Na 3 stycznia IMGW wydało ostrzeżenia przed marznącymi opadami dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 7.30 4 stycznia. "Zachmurzenie duże. Opady śniegu przechodzące stopniowo w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C. Wiatr na ogół umiarkowany, wschodni i północno-wschodni" - prognozuje IMGW.