Nagranie korka przy wjeździe do Katowic pojawiło się na fanpage'u o nazwie "Centralny Szpital Psychiatryczny". Na materiale można było zobaczyć funkcjonariuszy, którzy zablokowali swobodny ruch i przeprowadzali kontrole.

Jak tłumaczył policjant autorowi nagrania, "policjanci wykonują swoje czynności służbowe, czyli przeprowadzają kontrole drogowe: stan trzeźwości, dokumenty, wyposażenie pojazdów". Funkcjonariusz przyznał, że policjanci "rozpytują, czemu osoby się poruszają" i "pytają, gdzie osoby jadą".

"Kierowcy są kontrolowani przede wszystkim pod kątem trzeźwości, a oprócz tego mogą być pytani o powód przejazdu podczas obowiązującego ograniczenia przemieszczania się w godz. 19-6" - przekazało portalowi Gazeta.pl biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

"Każda taka kontrola, nie tylko dzisiaj, ale zawsze, musi być odnotowana" - dodano.

"Godzina policyjna" w sylwestra

Jak wynika z rozporządzenia rządu, od godz. 19 w czwartek do 6 rano w piątek przemieszczanie się jest dozwolone wyłącznie w związku z wykonywaniem czynności służbowych i zawodowych, działalności gospodarczej albo zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Prawnicy, w tym konstytucjonaliści, zwracają uwagę, że zapis ten jest niezgodny z prawem.

- Apelujemy o to, by sylwestra spędzić w gronie kameralnym. (...) Prosimy i apelujemy o pozostanie w domach. My godziny policyjnej nie wdrażamy. Aby ona mogła być zastosowana, to - za zgodą prezydenta - należałoby wdrożyć stan wyjątkowy - mówił przed kilkoma dniami premier Mateusz Morawiecki.