Sylwester Marzeń w TVP. Mimo obostrzeń grupa osób na widowni. "Publiczność bawi się w najlepsze"

Widzowie organizowanego w Ostródzie koncertu Sylwester Marzeń w TVP2 mogli się nieco zdziwić, widząc tańczące na widowni osoby. Uczestników dzielił odstęp, mieli założone przyłbice. Tymczasem z obecnie obowiązujących obostrzeń wynika, że w zgromadzeniach i imprezach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.

"Czy Policja może pojechać do Ostródy i wręczyć mandaty za zgromadzenia na scenie i dopilnować aby widownia (spora) nie przemieszczała się do szóstej rano? Za brak maseczek też kilkaset mandatów by wpadło" - skomentowała na Twitterze Agnieszka Burzyńska z Onetu.

"W całej Polsce ogłosili godzinę policyjną, ludzie mają zakaz spotykać się w grupach większych niż pięć osób ale na sylwestrze organizowanym przez TVP publiczność bawi się w najlepsze! Tak właśnie władza PiS dzieli ludzi na lepszy i gorszy sport!" - napisał poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski.

"Kiedy jeden kacyk polityczny, premier, doprowadza do bankructw branży restauracyjnej i hotelarskiej, kulturalnej, drugi tzw. prezes TVP organizuje sylwestra z publicznością. Czego nie rozumiesz?" - ironizował poseł Lewicy Robert Obaz.

TVP: Sylwester organizowany zgodnie z prawem

Telewizja Polska kilka dni przed świętami w opublikowała komunikat, w którym poinformowała, że "Sylwester Marzeń z Dwójką zostanie zorganizowany całkowicie legalnie, z zastosowaniem się do wszelkich obostrzeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.".

"Realizacja i transmisja koncertu bez udziału publiczności jest dozwolona. Większość artystów bezpośrednio po występie wróci do domów, natomiast obsługa produkcji skorzysta z noclegów w obiektach, które spełniają wymogi określone w rozporządzeniu" - zapowiedziano.

Wszystko wskazuje na to, że osoby bawiące się na widowni mogły zostać zatrudnione przez Telewizję Polską jako tancerze. Portal Plotek.pl informował przed kilkoma dniami, że agencja statystów i epizodystów poszukiwała chętnych do udziału w koncercie w zamian za wynagrodzenie.

