Manifestacje przeciwko "godzinie policyjnej" w sylwestra. "Rząd po raz kolejny łamie prawo"

Policja apeluje o przestrzeganie zaleceń dotyczących ograniczenia przemieszczania się. Zgodnie z rozporządzeniem rządu od godz. 19 w czwartek do 6 rano w Nowy Rok przemieszczanie się jest dozwolone wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych i zawodowych, wykonywania działalności gospodarczej albo zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Prawnicy, w tym konstytucjonaliści, zwracają uwagę, że zapis ten jest niezgodny z prawem.

- Apelujemy o to, by sylwestra spędzić w gronie kameralnym. Tylko grupy zawodowe, które muszą korzystać z baz hotelowych, będą do tego uprawnione - w tym przypadku trwają jeszcze konsultacje. Prosimy i apelujemy o pozostanie w domach. My godziny policyjnej nie wdrażamy. Aby ona mogła być zastosowana, to - za zgodą prezydenta - należałoby wdrożyć stan wyjątkowy - mówił przed kilkoma dniami premier Mateusz Morawiecki.

"Obywatelskie zatrzymanie godziny policyjnej"

W związku z ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się manifestację na rondzie de Gaulle'a w Warszawie zorganizowali m.in. działacze związani z Obywatelami RP i Strajkiem Kobiet.

"Kiedy rząd po raz kolejny łamie prawo, naszym obowiązkiem jest stanąć tam, gdzie władza stać zakazuje" - czytamy na profilu Obywateli RP na Facebooku.

Uczestnicy przynieśli ze sobą transparent z napisem "Obywatelskie zatrzymanie godziny policyjnej". Funkcjonariusze wzywali manifestujących do rozejścia się, legitymowali też niektóre osoby.

Z kolei w Katowicach zorganizowano podobne wydarzenie, organizowane m.in. przez działaczki Strajku Kobiet.