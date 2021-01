Pogoda na dziś - piątek 1 stycznia. Pochmurny i mglisty początek nowego roku

Zobacz wideo Gęsta mgła, mokra droga, na liczniku ponad 230 km/h. Śpieszył się na święta i stracił prawo jazdy

W piątek rano w sześciu województwach zapowiadane są gęste mgły. Uważać należy także na śliską powierzchnię dróg i chodników.

REKLAMA

Temperatura. Dziś od 0 do 3 stopni

Najniższa temperatura zapowiadana jest w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim, gdzie będzie maksymalnie 0 stopni. 1 stopień w ciągu dnia pokażą termometry w Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu i Łodzi. Jeden stopień więcej przewidywany jest w województwach lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Najcieplejszy dzień, z temperaturą do 3 stopni, czeka mieszkańców Wrocławia, Opola, Katowic i Krakowa. W nocy temperatura spadnie od 0 do -3 stopni w całym kraju.

Pogoda na dziś - piątek 1 stycznia. gazeta.pl

Opady. Deszcz ze śniegiem pojawi się w pięciu województwach

Początkowo w całym kraju prognozowane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Dopiero w drugiej części dnia, na zachodzie i południu Polski może zacząć się przejaśniać. Deszcz ze śniegiem spodziewany jest w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, lubelskim i podkarpackim. Wiatr słaby, do maksymalnie 30 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Mgły w centralnej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą, która ograniczy widoczność do 200-100 metrów. Dodatkowo nawierzchnia dróg i chodników może być śliska. Alerty obowiązują do godziny 6 w większości powiatów województwa mazowieckiego i łódzkiego oraz do godziny 8 w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Najdłużej, do godziny 9 i 10 mgły utrzymają się w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Australia. 64-latek wypadł za burtę. Łódź z psem popłynęła dalej

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.