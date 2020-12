Częstochowa. Dwóch zakażonych pacjentów uciekło ze szpitala. Złapała ich policja

Pierwsze ze zgłoszeń napłynęło do mundurowych w poniedziałek i dotyczyło 72-latka, który opuścił szpital. Mężczyzna był w złym stanie zdrowia, a ponadto uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Funkcjonariuszom udało się ustalić miejsce jego pobytu - było to mieszkanie, w którym był zameldowany.

REKLAMA

Eksperymentalna radioterapia chorych na COVID-19. Pacjenci czują się lepiej

Częstochowa. 72-latek ukrywał się przed policją we własnym mieszkaniu

Po przybyciu policjantów na miejsce w mieszkaniu panowała cisza, światła były zgaszone, a na pukanie do drzwi nikt nie odpowiadał. Mundurowi jednak nie dali się zwieść i wezwali straż pożarną.

Przybyli strażacy najpierw dokonali sprawdzenia pomieszczeń przez okno znajdujące się na 3. piętrze, a następnie wyważyli drzwi do mieszkania. Jak się okazało, 72-latek był w środku. Policjanci przy zastosowaniu środków ochrony osobistej przewieźli z powrotem mężczyznę do szpitala.

Częstochowa. 45-letni pacjent odnaleziony na przystanku

Drugi z zakażonych koronawirusem pacjentów od tygodnia przebywał na oddziale zakaźnym, jednak pomimo tego postanowił samowolnie opuścić placówkę. Zgłoszenie dotyczące jego zaginięcia napłynęło w środę. Policjanci po kilkugodzinnych poszukiwaniach odnaleźli 45-latka na jednym z przystanków autobusowych w Częstochowie, po czym również odwieźli go do szpitala, z którego wcześniej postanowił uciec.

Sylwester 2020. Policja będzie kontrolować taksówki i komunikację miejską?

Gdy obaj zatrzymani dojdą już do pełni zdrowia, czeka ich proces. Wobec obu zostało wszczęte śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia innych osób. Grozi im za to do ośmiu lat więzienia.