Główny doradca premiera do spraw COVID-19 mówił w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" o organizowanym przez Telewizję Polską "Sylwestrze Marzeń". Według lekarza impreza organizowana przez TVP w Ostródzie to "zbiegowisko piosenkarzy i muzyków", które nie powinno mieć miejsca w czasie epidemii koronawirusa.

Doradca premiera o "Sylwestrze Marzeń" TVP: Nie po to dzieci nie mogą jechać na ferie, żeby potem to marnować

- Każdy ma swój rozum i rozsądek. Nie wiem, co wyczynia TVP, ale wiem, że wszystkie zbiorowiska powinny być po prostu zakazane. Nie po to się zamyka stoki, nie po to się zamyka hotele, nie po to dzieci nie mogą jechać na ferie, żeby potem to marnować. Trzeba jeszcze ze trzy miesiące wytrzymać - stwierdził ekspert.

Profesor Andrzej Horban przyznał, że w czasie zbliżającego się sylwestra liczy, że obywatele postawią na rozsądek. - Jeśli znowu wejdziemy we wzrost poziomu zakażeń, to mamy powtórkę z rozrywki, powtórkę tego, co już niedawno przechodziliśmy w październiku, w listopadzie, czyli 20 tys. ludzi znowu w szpitalach. I znowu pełen lockdown, jak w marcu i kwietniu, uruchamianie szpitali rezerwowych ze wszystkimi tego konsekwencjami - dodał.

"Sylwester Marzeń". Rząd umożliwił pracownikom TVP nocowanie w hotelach

Sylwester 2020. Prof. Andrzej Horban: Uprzejmie proszę, żeby tańczyć twista

Doradca premiera apelował też do osób, które będą organizowały zabawy sylwestrowe w gronie znajomych czy rodziny, by "trzymali dystans, nie dmuchali na siebie i nie tańczyli tzw. wolnych". - Uprzejmie proszę, żeby tańczyć twista - powiedział profesor podkreślając, że to przemyślana rada.

- Tańczmy, ale dwa metry od siebie. Ja już wiem, że każdy młody kiedyś będzie stary, a do tego może być chory i może umrzeć. A tak naprawdę to rekomenduję, żeby przenieść tego sylwestra na sierpień. Albo nie, lepiej na lipiec. Wtedy będzie sporo witaminy D - zarekomendował ekspert.

Sylwester 2020 z obostrzeniami. Morawiecki: Najlepiej przywołać sytuację z wiosny