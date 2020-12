Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w zachodniej i południowo-zachodniej części Polski mogą pojawić się przejaśnienia. Wieczorem opady deszczu pojawią się w województwie podkarpackim, małopolskim i lubelskim.

Pogoda na sylwestra. IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami

Maksymalna temperatura w przeważającej części Polski będzie się wahać w granicach od 1 do 3 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie i południowym wschodzie, gdzie słupki rtęci mogą podskoczyć do 4 stopni. Najchłodniej będzie na Podhalu, temperatura może spaść tam do minus 1 stopnia. W ciągu dnia prognozowane są liczne zachmurzenia, które będą sprzyjać powstawaniu mgieł.

Czy 31 grudnia jest dniem wolnym od pracy? Jak w sylwestra działają sklepy?

W noc sylwestrową na południowym wschodzie kraju nadal będą występować opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Opady samego śniegu pojawią się tylko w rejonach podgórskich. Pozostałej części kraju nie będą doskwierać opady, ale wystąpią bardzo gęste mgły, które mogą spowodować wydanie ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego stopnia. Mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów, będą występować do piątku (1 stycznia) do około godzi. 7:30.

Pogoda na Nowy Rok. Temperatura do 4 stopni, opady na południu Polski

Synoptycy IMGW prognozują, że w pierwszy dzień nowego roku nie nastąpi znacząca zmiana pogody. Na południowych i południowo-wschodnich krańcach Polski nadal będą występowały opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Na terenie niemal całego kraju będzie pochmurno, chociaż na południu Polski pojawią się przejaśnienia. W ciągu dnia temperatura maksymalna będzie się wahać w granicach od 1 do 4 stopni Celsjusza.

Życzenia noworoczne 2021. Krótkie rymowanki i wierszyki na nowy rok

W ciągu ostatnich 30 lat pomiarów najcieplejszy ostatni dzień roku zanotowano w 2006 r., kiedy termometry w południowo-zachodniej części Polski pokazywały ponad 10 stopni. Najchłodniejsza noc sylwestrowa miała miejsce w 1996 r. Minimalna temperatura w całym kraju wynosiła minus 15 stopni, a najchłodniej było w Olsztynie (minus 27,5) i Suwałkach (minus 27,2).