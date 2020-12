Pojazdy zdobyte w "Bitwie o wozy" trafiły do gmin. "Dotrzymaliśmy obietnicy złożonej latem"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przed wyborami prezydenckimi ogłosiło konkurs profrekwencyjny dla gmin, które liczą do 20 tys. mieszkańców. Wiceminister MSWiA Maciej Wąsik zapowiedział, że w ramach akcji "Bitwa o wozy" jednostki samorządowe w Polsce dostaną pieniądze na zakup średniej wielkości wozu gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wartość jednego wozu to niemal 800 tysięcy złotych. W pierwszej turze wyborów do zdobycia było 16 pojazdów - jeden samochód na każde województwo, natomiast w drugiej turze było to 49 pojazdów - jeden samochód na każde z 49 byłych województw, według stanu granic województw, który obowiązywał 31 grudnia 1998 roku.

REKLAMA

Nowe pojazdy dla OSP

Jak powiedział wiceminister Wąsik, który nadzoruje straż pożarną, pandemia pokazała, jak istotne jest wsparcie służb ratowniczych. - Dotrzymaliśmy obietnicy złożonej latem i efekt tego jest już rzeczywisty, to nowe pojazdy dla OSP, które posłużą do niesienia pomocy mieszkańcom tych konkretnych gmin - dodał.

Maciej Wąsik stwierdził, iż kampania sprawiła, że wśród lokalnych społeczności wytworzyła się zdrowa rywalizacja. Zauważył, że jej celem było zwiększenie bezpieczeństwa swojej gminy, ale też bliskich. Wiceminister podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w "Bitwie o wozy" i którzy byli zaangażowani w finalizację zakupu samochodów.

Przypomnijmy, że w 16 gminach z najwyższą frekwencją w pierwszej turze wyborów w 10 wygrał Rafa Trzaskowski, a w sześciu - Andrzej Duda. Pełna lista dostępna tutaj:

MSWiA podało, które gminy dostaną wozy strażackie

Natomiast w drugiej turze wyborów prezydenckich 35 z 49 gmin, które zwyciężyły w konkursie, głosowało na Andrzeja Dudę. Pełna lista tutaj:

Jest lista gmin, które dostaną wozy strażackie. Większość poparła Dudę