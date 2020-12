NIK ogłosił przetarg i zdradził w nim rozkład tajnych pomieszczeń

Pod koniec lipca 2020 roku Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła przetarg na "rozbudowę systemu klimatyzacji w strefie ochronnej II w budynku centrali NIK". Według ustaleń "Rzeczpospolitej" strefa ochronna II jest tak zwaną kancelarią tajną NIK, gdzie trafiają wyniki raportów przeprowadzonych np. w służbach specjalnych. Pracownicy tej jednostki mają do czynienia z informacjami tajnymi, dotyczącymi np. stanu uzbrojenia armii czy stopnia gotowości poszczególnych rodzajów wojsk na odparcie ataku wroga.

REKLAMA

NIK ogłasza przetarg "strefy ochronnej II". Ma tam znajdować się kancelaria tajna izby

W zamówieniu udostępnionym przez NIK zdradzono rozkład pomieszczeń, w którym omawiane są właśnie te kontrole. Z dokumentów wynika, że kancelaria tajna mieści się w gmachu izby przy ulicy Filtrowej w Warszawie, a dokładnie na trzecim piętrze budynku A.

Składa się na nią pięć pokoi oraz sala konferencyjna. W przetargu przedstawione zostały rzuty pomieszczeń "strefy ochronnej II", wraz z rzutami innych pięter, dachu i lokalizacją strefy w planie całego budynku. Na podstawie tych danych dziennikarze "Rz" ustalili, że kancelaria tajna mieści się w pomieszczeniach na rogach ulic bł. Ładysława z Gielniowa i Solariego. NIK pokazała też plany serwerowni, która ma być objęta renowacją klimatyzacji.

Miliony na premie w NIK dla osób na stanowiskach. Jest i syn Sobeckiej

"Tego typu pomieszczenia znajdują się w obszarze zainteresowania wywiadów obcych państw"

Generał Gromosław Czempiński zauważa, że kancelaria tajna NIK przetwarza informacje o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. - To niepoważne i śmieszne. Tego typu pomieszczenia znajdują się w obszarze zainteresowania wywiadów obcych państw, a tutaj nagle dostają gotowca - dodaje w rozmowie z dziennikiem były szef UOP.

- Jeśli komuś się wydaje, że ciągi i piony są poza zasięgiem techniki podsłuchowej, to jest w błędzie. Można tworzyć system, zakupić specjalistyczny sprzęt i obudować pomieszczenie klatką Faradaya, a wystarczy jeden taki przetarg, by wszystko było na nic - dodaje były antyterrorysta Jerzy Dziewulski. Były poseł zauważa, że zgodnie z ustawą NIK nie miała obowiązku udostępniania części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeśli ma to na celu ochronę poufnego charaktery informacji.

Wskaźnik szczepień w Polsce wynosi 12,3. W Izraelu 50 razy więcej

NIK uważa, że opublikowany w przetargu materiał nie wpływa na zakres fizycznego lub technicznego zabezpieczenia pomieszczeń. Wydział prasowy dodaje, że w dokumentach widnieje zapis jedynie "strefy ochronnej II", z której nie wynika, by była to kancelaria tajna. Z rozporządzenia rządu wynika jednak, że takie strefy są właśnie miejscami, gdzie przetwarzane są informacje niejawne o klauzuli "poufne" lub wyższej.