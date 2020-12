Śrem. Starosta został zaszczepiony poza kolejnością w etapie dla medyków. "Chciałem dać sygnał mieszkańcom"

Jak informuje Radio Poznań, starosta śremski Zenon Jahns zaszczepił się na koronawirusa chociaż nie jest pracownikiem ochrony zdrowia, którzy jako pierwsi podlegają szczepieniom na COVID-19. W rozmowie z dziennikarzem polityk wyjaśnił, dlaczego przyjął preparat poza ustaloną kolejnością.

Śrem. Starosta zaszczepił się w grupie dla medyków. "Bo jestem właścicielem szpitala"

- Ja jestem też w grupie zerowej, bo jestem właścicielem szpitala - powiedział starosta. Według Zenona Jahnsa "wszystkie firmy współpracujące ze szpitalem są również w grupie zerowej". Dziennikarz dopytywał, jaką konkretnie spółkę reprezentuje. Starosta nie odpowiedział jednak wprost na to pytanie. - Ja nie prowadzę firmy, tylko jestem organem założycielskim, jestem właścicielem, to jest moja spółka - dodał jedynie.

Dziennikarz wskazał też, że samorządowcy nie są wymienieni w planie systemu szczepień jako grupa, która ma prawo do szczepienia w etapie zero. Według Zenona Jahnsa dzieje się tak dlatego, że "nie wszyscy samorządowcy są właścicielami szpitala". - Nawet pan minister zdrowia prosił prezesów i dyrektorów szpitali, żeby prosili starostów czy prezydentów, żeby byli ambasadorami tego szczepienia. Sama deklaracja nie wystarczy, bo to jest tylko słowo, a mieszkańcy jak widzą, że się szczepię, to wtedy jest fakt (...). Chciałem dać sygnał mieszkańcom, że to jest jedyna droga, żebyśmy wrócili do normalności - odparł starosta.

Zachowanie starosty usprawiedliwia też prezes zarządu szpitala w Śremie Michał Sobolewski, według którego czyny bardziej przekonają mieszkańców do szczepień, niż jakiekolwiek słowa. Powiedział, że w grupie zero zapisanych na szczepienie zostało 800 osób, z czego zaszczepionych jest 75. Na pytanie, dlaczego starosta został zaszczepiony poza kolejnością, prezes szpitala odparł, że szpitalowi zależy, by "jak najwięcej osób było jak najszybciej zaszczepionych w powiecie". - Zaprosiłem pana starostę jako przedstawiciela-właściciela szpitala, gospodarza powiatu śremskiego i z uwagi na to, że to jest też jedna z osób, które pracują w organach spółki - dodał Sobolewski.

