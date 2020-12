Szczepionki miały trafić do szpitala, ale nie dojechały. AMR: Hurtownia nie mogła się dodzwonić

W środę do szpitala w Nowej Dębie na Podkarpaciu miało trafić 75 dawek szczepionki. Lekarze zaplanowali, że pierwszego dnia zaszczepionych zostanie 20 osób. Wszystko było skrupulatnie przygotowane, chętni z personelu placówki umówieni, a szczepionki nie przyjechały.

- 30 grudnia miała przyjść pierwsza transza, szczepionki dla 75 osób, wszystko było ustalone z Agencją Rezerw Materiałowych. Rozplanowaliśmy szczepienia na cztery dni, wszystko było policzone, umówiliśmy godziny i zaczęliśmy dzwonić po ewentualnych chętnych - opowiada w Gazeta.pl jeden z lekarzy.

- Ponieważ w czwartek jest sylwester, to trzeba było spędzić ponad godzinę, żeby umówić na środę te 20 osób. Jeszcze w dniu, kiedy miały przyjść szczepionki, dostaliśmy potwierdzenie z Agencji, że będą. I nagle stop, nie ma. Musieliśmy sami się zainteresować, okazało się, że hurtownia nie wysłała ich do nas - relacjonuje.

Według naszego rozmówcy hurtownia, która miała dostarczyć szczepionki, tłumaczyła, że nie mogła się dodzwonić do nowodębskiego szpitala i w związku z tym szczepionki trafiły do innej placówki. - Prawdopodobnie gdzieś jest bajzel. Albo ktoś w hurtowni, poza agencją, załatwił sobie kolejność - twierdzi lekarz. Jak dodaje, teraz szczepionki mają trafić do szpitala w poniedziałek po Nowym Roku, "choć znowu coś może nie wyjść". Nasz rozmówca nie kryje rozżalenia, bo zorganizowanie szczepień na konkretne dni wymaga dużo czasu i pracy. - Jeśli jakiś szpital dostał te szczepionki jako kukułcze jajo, to ma teraz problem. To nie może być tak, że chętni hurmem przyjdą na szczepienie. Trzeba wydzwaniać do ludzi i umawiać ich niemal na konkretne minuty. Jeśli ktoś nigdy nie szczepił, powinien poświęcić na to ok. 15 minut, a znam nawet szpital, który ze względu na dokumentację planuje szczepić co pół godziny - tłumaczy lekarz.

- Na każdy dzień musi być konkretna liczba osób, można mieć jakąś rezerwę, ale to bez sensu, bo czasem można zmarnować dawkę. Według mnie jakiś szpital się przygotował, ale nie skontaktował się z Agencją i załatwił sobie to poprzez hurtownię, innej możliwości nie widzę - mówi.

Agencja Rezerw Materiałowych: Były problemy z kontaktem

Jak przekazał nam Krzysztof Bielak, rzecznik prasowy Agencji Rezerw Materiałowych, dostawa szczepionek do szpitala w Nowej Dębie została anulowana. Powodem miał być problem hurtowni ze skontaktowaniem się ze szpitalem. - Osoba kontaktowa wyznaczona przez szpital nie odebrała telefonu - wyjaśnia Krzysztof Bielak.

Szczepionki mają zostać dostarczone szpitalowi w Nowej Dębie w poniedziałek 4 stycznia.

