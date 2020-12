Częstochowa. Poszukiwani listami gończymi i ENA wpadli w ręce policjantów

W ramach codziennej działalności mundurowi zajmują się między innymi tropieniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W ostatnią niedzielę w ręce wpadły im kolejne dwie osoby, które starały się uciec przed koniecznością odbycia kary pozbawienia wolności.

Częstochowa. 61-latek ukrywał się przed policjantami w łazience

Pierwszy z zatrzymanych to 61-letni mężczyzna, za którym wystawione były trzy listy gończe oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Po tym, jak usłyszał pukanie do drzwi, schował się przed policjantami w łazience, jednak nie była to skuteczna kryjówka. Teraz spędzi w więzieniu prawie 2,5 roku.

Od początku 2020 roku częstochowska policja zatrzymała łącznie 1190 poszukiwanych osób. 155 z nich ściganych było listami gończymi i zgodnie z zasądzonymi wobec nich karami znajdują się obecnie w areszcie.

Częstochowa. Mundurowi opublikowali listę poszukiwanych

"Osoby poszukiwane często bywają niebezpieczne. Ścigani za zabójstwa, zgwałcenia, oszustwa czy rozboje czasami latami ukrywają się przed policją, by uniknąć konsekwencji popełnionego czynu. Widząc takie osoby, powinno się powiadomić policję w sposób możliwie dyskretny, podając jak najwięcej szczegółów dotyczących ubioru poszukiwanego oraz czasu i miejsca, w którym ostatni raz był widziany" - apeluje częstochowska policja.

Dodatkowo mundurowi z Częstochowy opublikowali zaktualizowany wykaz poszukiwanych osób. W przypadku każdej z nich wszyscy, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca ich pobytu, mogą się zgłosić i pomóc w śledztwie. Lista dostępna jest na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji.