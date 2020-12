Kraków. Nożownik zaatakował pasażera w autobusie. Policja udostępniła nagranie z momentu ataku [WIDEO]

Do ataku nożownika doszło 17 grudnia w autobusie linii 112 przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Sprawca w przeszłości był wielokrotnie notowany i odbywał już karę pozbawienia wolności. Krakowska policja podaje, że "podejrzany, mając nadzieję na uniknięcie odpowiedzialności karnej, zerwał kontakt z najbliższymi oraz próbował mylić tropy, między innymi poprzez zmienianie miejsc pobytu".

REKLAMA

Gdańsk. Zaginęła 24-letnia Marta Karabela. Znaleziono jedynie jej psa

Kraków. 38-latek zatrzymany w jednym z bloków w Skawinie

23 grudnia mundurowym udało się ustalić aktualne miejsce pobytu podejrzanego. Trop zaprowadził ich do mieszkania w jednym z bloków na terenie Skawiny, gdzie doszło do zatrzymania 38-latka.

Mężczyźnie został przedstawiony zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze wystąpił do sądu z wnioskiem o 3-miesięczny areszt podejrzanego. 25 grudnia sąd przychylił się do tego wniosku. Za brutalne zachowanie 38-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Kraków. Udostępniono nagranie z momentu ataku

W sprawie zatrzymanych zostało ponadto kilka innych osób. Jedna z nich usłyszała zarzut poplecznictwa i kierowania gróźb karalnych, za co grozi do 5 lat więzienia. Wobec niej również został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu. Kolejnemu z zatrzymanych grozi do 3 lat więzienia za posiadanie środków odurzających.

Gdańsk. Obywatelskie zatrzymanie 32-latka. Nakłaniał 12-latkę do seksu

29 grudnia krakowska policja udostępniła nagranie z momentu ataku nożownika. "Ofiara nie była przypadkowa - obaj znali się wcześniej. Sprawca wypatrzył poszkodowanego w autobusie i wsiadł tam by go zaatakować. Motyw jest ustalany" - napisali krakowscy mundurowi na Twitterze.