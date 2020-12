Bukowina Tatrzańska. Zerwany dach wypożyczalni zabił matkę i dwie córki. Trzy osoby usłyszały zarzuty

Przed sądem stanie trzech mężczyzn, którzy według śledczych nieumyślnie przyczynili się do tragedii, do której doszło 10 lutego 2020 roku przy stacji narciarskiej w Bukowinie Tatrzańskiej. Od tymczasowej wypożyczalni nart oderwał się wówczas dach i runął na grupę turystów.

REKLAMA

Setki turystów uciekły ze szwajcarskiego kurortu pod osłoną nocy

Bukowina Tatrzańska. Oskarżeni usłyszeli już zarzuty

Krakowska Prokuratura Okręgowa poinformowała o skierowaniu we wtorek aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - informuje WP. "Obejmuje on Tomasza Ż. oraz Łukasza M. - inwestorów, będących właścicielami wypożyczalni oraz Piotra W. - właściciela firmy budowlanej wykonującej prace polegające na przebudowie i przystosowaniu obiektu pełniącego funkcję wypożyczalni" - przekazali w specjalnym komunikacie śledczy z Krakowa.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia w postaci zawalenia się budowli, skutkującego między innymi śmiercią trzech osób, a także obrażeniami ciała kolejnego pokrzywdzonego. Właściciele wypożyczalni i firmy budowlanej mogą trafić do więzienia nawet na osiem lat.

Bukowina Tatrzańska. Właściciel nie miał pozwolenia na budowę

10 lutego 2020 roku zerwany przez wiatr dach wypożyczalni sprzętu narciarskiego uderzył w cztery osoby. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły 52-letnia kobieta i jej dwie córki w wieku 15 i 21 lat.

Potrącił kobietę na proteście. Nie zostanie ukarany. "Sprawa zostanie umorzona"

Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, że właściciel budki, której dach spadł na turystów i spowodował śmierć trzech osób, nie miał zezwoleń na budowę. - Niechlujstwo. Nie mam słów (...). Przy takiej lichej konstrukcji musiało dojść do tragedii - mówił. - Obiekt ten został wybudowany bez wymaganego pozwolenia. To było obejście prawa. Elementy budowlane były wykonane niestarannie i bardzo prowizorycznie. W związku z tym przy porywach wiatru doszło do tragedii - powiedział.