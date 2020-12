66 proc. Polaków popiera prawo do aborcji. Najwięcej zwolenników wśród młodych [SONDAŻ]

"Za" jest 68 proc. kobiet i 64 proc. mężczyzn - wcześniej było to odpowiednio 57 proc. i 49 proc. Wzrost poparcia dla prawa kobiet do aborcji odnotowano także w grupie osób w wieku 18-29 lat. Aż 79 proc. z nich je deklaruje - niespełna dwa lata temu było to 48 proc. osób. Także w innych grupach wiekowych jest więcej zwolenników prawa do aborcji niż przeciwników. Najmniejsza różnica między nimi jest wśród osób powyżej 60 roku życia - tych pierwszych jest 52 proc., tych drugich - 36 proc.

Najwięcej zwolenników wśród młodych

"Za" jest większość wyborców Lewicy (97 proc.), Koalicji Obywatelskiej (91 proc.), Polska 2050 (85 proc.), PSL (77 proc) i Konfederacji (55 proc.). Więcej przeciwników jest wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości - 60 proc.

Najwięcej, bo 34 proc. osób, uważa, że aborcja powinna być dopuszczalna wtedy, gdy kobieta podejmie taką decyzję. Natomiast 26 proc. respondentów deklaruje, że jest temu przeciwna. To o 9 pkt proc. mniej niż w roku 2019.

Badanie Ipsos zostało przeprowadzone dla OKO.press za pomocą metody CATI na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków 23-25 listopada 2020 roku.