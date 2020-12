TOPR ostrzega przed drugim stopniem zagrożenia lawinowego w Tatrach. Jak piszą ratownicy w komunikacie, istnieje ryzyko powalenia drzew przez porywisty wiatr. W ciągu ostatnich paru dni doszło do kilku wypadkach w Tatrach. W niedzielę na szlaku na Rysy dwóch turystów spadło z dużej wysokości i doznało poważnych obrażeń. W ciągu ostatniej doby najsilniejsze podmuchy wiatru halnego w Tatrach osiągały prędkość w porywach nawet do 155 km na godzinę - podaje TVN24.

"Uwaga na warunki w Tatrach! W tej chwili wieje bardzo silny Halny, przy którym poruszanie się jest bardzo niebezpieczne zarówno w partiach szczytowych jak i reglowych. Niżej istnieje ryzyko powalenia drzew, wyżej wiatr może uniemożliwiać poruszanie, powoduje zamiecie i wpływa bardzo niekorzystnie na sytuację lawinową. W związku z prognozowanymi nocnymi, dużymi padami śniegu na najbliższą dobę ogłoszono 2 stopień zagrożenia lawinowego. Prosimy o rezygnację z wyjść w góry!" - ostrzega TOPR na swoim profilu na Facebooku.

Powalone drzewa na drodze nad Morskie Oko. Trudne warunki w górach

W poniedziałek halny powalił drzewa na drodze nad Morskie Oko. Droga została udrożniona dopiero we wtorek, kiedy wiatr osłabł. TOPR i Tatrzański Park Narodowy odradzają turystom wyjście w góry.

- Przejazd już jest, wiatr jest mniejszy niż wczoraj, Tak że jest w miarę bezpiecznie. Najgorzej było wczoraj po południu, bo musieliśmy ewakuować siedem wozów

- mówił we wtorek Grzegorz Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego na antenie TVN24.

Strażacy z Zakopanego interweniowali aż 20 razy. W Kościelisku na osiedlu Szeligówka wiatr zerwał część pokrycia dachowego. Mimo, że wiatr nieco osłabł to meteorolodzy zapowiadają intensywne opady śniegu. - Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do minus sześć stopni i leży tam 15 centymetrów śniegu, a porywy wiatru osiągają prędkość do 100 kilometrów na godzinę. W Tatrach panuje śnieżna zamieć - poinformowała dyżurna wysokogórskiego obserwatorium meteorologicznego IMGW na antenie TVN24.

Tatry: wypadek turystów pod Rysami, interwencja przy Czerwonych Wierchach

W niedzielę TOPR poinformował z kolei o wypadku na szlaku prowadzącym na Rysy. Dwie osoby spadły z dużej wysokości i poniosły poważne obrażenia. Lawina porwała turystów ze szlaku. - Po zejściu lawiny ruszyliśmy w dół, zaczęliśmy opatrywać poszkodowanych i czekaliśmy na wezwany śmigłowiec. Po przybyciu ratowników pomagaliśmy im przy zabezpieczeniu rannych i wciągnięciu ich na pokład śmigłowca - relacjonuje jeden ze świadków portalowi Onet.

Turyści nieprzygotowani do zimowych warunków. Wędrówka nad Morskie Oko w kołdrze

W niedzielę, kiedy w Tatrach wiał silny halny, jedna z turystek zdecydowała się na wędrówkę w góry opatulona kołdrą. Jak donosi "Tygodnik Podhalański" z relacji świadków wynika, że kobieta była zagraniczną turystką. Ratownicy przypominają o doborze ubioru i obuwia adekwatnego do pogody panującej w górach.