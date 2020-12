Dziennikarz mówił o "tęczowej zarazie". Jest stanowisko KRRiT. "Rada uważa, że nic się nie stało"

31 lipca w Radiu Poznań, lokalnej rozgłośnia Polskiego Radia, jedną z audycji poświęcono wieszaniu tęczowych flag na warszawskich pomnikach, m.in. na pomniku Chrystusa z krzyżem. - W czasie II wojny światowej faszyści sprofanowali figurę Chrystusa w Warszawie. Teraz zrobili to inni barbarzyńcy pod tęczowym sztandarem - powiedział, jak cytowała poznańska "Gazeta Wyborcza", prowadzący Roman Wawrzyniak. Na koniec programu dziennikarz stwierdził: - Podsumowaniem tej rozmowy niech będzie taka oto refleksja: nie udało się zniszczyć figury Chrystusa faszystom, nie uda się też tęczowej zarazie.

"Rada uważa, że nic się nie stało"

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył skargę na słowa Wawrzyniaka do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ośrodek otrzymał odpowiedź w tej sprawie przed świętami. W poniedziałek zamieścił ją na Facebooku. KRRiT powołała się na wolność słowa.

Nadawca poinformował ponadto, że tematyka przedmiotowej audycji, która jest audycją publicystyczną, dotyczyła obrazy uczuć religijnych, jakiej dokonali działacze LGBT. Ze stanowiska nadawcy wynika, że prowadzący audycję, wyrażając swoją opinię na ten temat, ocenił zachowanie osób z tej grupy społecznej 'przez pryzmat swojego światopoglądu i wartości, jakie wyznaje'

- stwierdziła KRRiT. "W związku z tym Rada uważa, że nic się nie stało. Czyli - zgodnie z ich logiką - dziennikarz mógłby na antenie wygłaszać np. tezy rasistowskie, albo antysemickie. Bo ocenia Żydów 'przez pryzmat swojego światopoglądu i wartości, jakie wyznaje'" - czytamy we wpisie Ośrodka. Podkreślił także, że Prawo i Sprawiedliwość zniszczyło instytucje demokratycznego państwa, które miały chronić obywateli:

Rządowe media robią co chcą, bo w mającej je kontrolować KRRIT siedzą ludzie z tej samej partii. Dyspozycyjni, gotowi łamać zasady demokracji byle tylko ochronić 'swoich'.

Kontrowersyjne słowa abp. Jędraszewskiego

Przypomnijmy, że po raz pierwszy sformułowania "tęczowa zaraza" użył abp Marek Jędraszewski. 1 sierpnia ubiegłego roku wypowiedział takie słowa: "Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa". Wywołało to oburzenie, a do prokuratury trafiły zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez duchownego. Ta jednak odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie.