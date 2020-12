Szczecin. Czterech policjantów usłyszało zarzuty w sprawie pobicia

Do zdarzenia miało dojść w drugi dzień świąt, w sobotę 26 grudnia. RFM FM informuje, że do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie został przywieziony mężczyzna zatrzymany w związku z kradzieżą. Z doniesień Głosu Szczecińskiego wynika, że był to obywatel Ukrainy. Jeden z policjantów miał go uderzyć lub pobić, a trzej inni funkcjonariusze, którzy byli wówczas na służbie, mieli później kryć kolegę.

Policjanci ze Szczecina usłyszeli zarzuty. Jeden z nich to syn komendanta

Sprawa wyszła na jaw, zareagowało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. W poniedziałek 28 grudnia zatrzymano czterech policjantów ze Szczecina. Jednym z nich jest syn miejskiego komendanta. We wtorek 29 grudnia usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy. Dodatkowo jeden z funkcjonariuszy odpowie za spowodowanie uszkodzeń ciała osoby trzeciej. RMF FM podaje, że wkrótce powinna zapaść decyzja o środkach zapobiegawczych i zawieszeniu policjantów.