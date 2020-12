Pogoda na dziś - wtorek 29 grudnia. Silne porywy wiatru i deszcz w większości województw

Zobacz wideo Wyszkowski: Pandemia pokazała, że nie jesteśmy niezniszczalni

We wtorek należy spodziewać się również opadów. Deszcz przewidywany jest w 12 województwach.

Temperatura. Najchłodniej na zachodzie kraju

Najniższa temperatura, kolejno 3 i 4 stopnie powyżej zera, prognozowana jest w Szczecinie i Zielonej Górze. 5 stopni pokażą termometry w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Jeden stopień więcej przewidywany jest w Białymstoku. W województwach: mazowieckim, świętokrzyskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim będzie do maksymalnie 7 stopni. Najcieplejszy dzień i 8 stopni czeka mieszkańców Lublina.

Pogoda na dziś - wtorek 29 grudnia. gazeta.pl

Opady. W większości kraju będzie padać

W pierwszej części dnia większe rozpogodzenia możliwe są jedynie w południowo-zachodniej Polsce. W pozostałych regionach będzie pochmurno, a w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim będzie też padać. Po południu i pod wieczór w większości kraju niebo będzie już niemal bezchmurne. Wiatr umiarkowany i silny, w porywach do 60 kilometrów na godzinę. W województwach: świętokrzyskim, lubelskim i małopolskim może wiać do 70 km/h, a w górach we znaki dawać się będzie halny - porywy wiatru mogą osiągać do 100-130 km/h.

