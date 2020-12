Komunikacyjny chaos wokół godziny policyjnej. Członek rządu: Nie będzie masowego wystawiania mandatów

Rząd nagle zmienił narrację co do tzw. godziny policyjnej w sylwestra. W niedzielę Mateusz Morawiecki powiedział, że wprowadzone obostrzenia to nie twardy zakaz przemieszczania się, ale jedynie apelem rządu do społeczeństwa. Politycy PiS doszli do wniosku, że nie może dojść do ostrych interwencji policji, bo byłaby to dla władzy wizerunkowa katastrofa, podaje wp.pl.

4 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl