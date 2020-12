Episkopat zajął stanowisko ws. szczepionek. "Szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga"

Według stanowiska Konferencji Episkopatu Polski przygotowanego przez Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych wynalezienie szczepionek - z punktu widzenia medycyny prewencyjnej - może być uznane za "szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga, któremu nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami". Autorzy dokumentu zaznaczają jednocześnie, że nie będą zajmować stanowiska co do możliwych skutków szczepienia w przyszłości, zwracają jednak uwagę na wiele mitów i teorii spiskowych, które nie mają podstaw naukowych i są bardzo szkodliwe społecznie w obliczu pandemii.

Produkcja, bezpieczeństwo i kontrola jakości szczepionek. Jak to przebiega w praktyce?

Stanowisko KEP o szczepionkach na COVID-19

Zespół Ekspertów KEP podkreśla, że dwie główne wątpliwości, które dostrzega wobec szczepionek na koronawirusa to ewentualna szkodliwość ich stosowania oraz metody produkcji. Pierwszy dylemat zostaje obalony przez KEP - według dokumentu obecność rtęci i glinu nie jest szkodliwa - w tym zakresie KEP powołuje się na opinie naukowców.

Specjaliści ci zapewniają, że zastosowanie tych adiuwantów dziś zanika, gdyż w dobie postępu technologicznego nie ma konieczności sięgania po nie. Co więcej, jeżeli składniki te były lub są jeszcze niekiedy stosowane, występują tylko w ilościach śladowych, nieszkodliwych dla biorcy

- napisano w dokumencie.

Czy szczepionki są bezpieczne? WHO odpowiada na najważniejsze pytania

KEP o moralności stosowania szczepionki

Najważniejszym aspektem, który rozważają eksperci, jest etyczny wymiar produkcji szczepionek. Ich zdaniem, nie wszystkie szczepionki są produkowane z użyciem materiału biologicznego z "linii komórkowych wytworzonych z abortowanych płodów".

Źródłem słusznego sprzeciwu jest wykorzystywanie w ich produkcji linii komórkowych wytworzonych z abortowanych płodów

- piszą Eksperci KEP. Jednak dodają jednocześnie, że "brak tego zaufania został niesłusznie rozciągnięty na wszystkie szczepionki i wszystkie elementy samej biotechnologii ich produkcji". Ponadto, "szczepionka przeciw COVID-19 firm Pfizer/BioNTech korzystała z nich tylko na etapie początkowego testowania jej wpływu na ludzkie komórki; nie wykorzystuje ich natomiast w sensie ścisłym do produkcji szczepionki". Powołując się na opinię naukowców KEP rozwiewa wątpliwości, co do składu szczepionki, "w samych szczepionkach nie ma płodowych komórek, lecz tylko pozbawione zjadliwości wirusy namnożone na tych komórkach".

Szczepionka jako wyraz odpowiedzialności

W ostatnich punktach opinii ekspertów Konferencji Episkopatu Polski czytamy, że szczepionka jest kwestią "wyboru dokonywanego w sumieniu". Duchowni przypominają także o "katolickim obowiązku" troski o dobro bliźniego i dobro wspólne, czyli całego społeczeństwa.

(...) Każdy człowiek, w tym katolik, może korzystać ze szczepionek, nawet opracowanych z wykorzystaniem linii komórkowych abortowanych płodów, jeżeli nie są dostępne inne szczepionki niebudzące takich zastrzeżeń

- podsumowują eksperci KEP.

Jak powstają szczepionki? Czym są stabilizatory i adiuwanty?

Opinia Watykanu o szczepionce na koronawirusa

Podobne stanowisko dotyczące szczepionek na koronawirusa opublikowała Watykańska Kongregacja Nauki Wiary. Papież Franciszek zgodził się na korzystanie ze szczepionek "wyprodukowanych przy użyciu linii komórkowych pozyskanych w wyniku aborcji w latach 60.". Jednocześnie Watykan podkreśla, że nie jest to aprobowanie aborcji. Według Stolicy Apostolskiej jeśli jedynie dostępne szczepionki na COVID-19 nie są nieskazitelnie etycznie jest "moralnie akceptowalne", aby z nich skorzystać.

Jak działają szczepionki? Co znajduje się w ich składzie?

