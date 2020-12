IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Mogą wystąpić w południowej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Mogą występować na terenie:

woj. śląskiego, w powiatach: żywieckim i cieszyńskim,

woj. małopolskiego, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim i gorlickim,

woj. podkarpackiego, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

Jak podaje IMGW, wysokość opadów może sięgać od 15 do 20 centymetrów. Ostrzeżenie jest ważne do soboty 26 grudnia do godziny 14:00."Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności" - czytamy na stronie IMGW. Po opadach deszczu i śniegu mogą także wystąpić oblodzenia dróg i chodników.

Od godz. 22:00 w piątek do 9:00 w sobotę będą obowiązywały także ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z oblodzeniami. Mogą się one pojawić w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim.

"Wszędzie niebo szczelnie zasnute chmurami"

"Poranek w pierwszy dzień świąt przynosi w całym kraju temperatury dodatnie. Jedynie z Zakopanem stacja IMGW zmierzyła na 2 m niewielki mróz. Słońca nie uświadczymy, wszędzie niebo szczelnie zasnute chmurami" - informuje instytut.

Do godz. 23:00 w piątek obowiązuje również hydrologiczne ostrzeżenie drugiego stopnia. "W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną, na Zalewie Szczecińskim, przewiduje się wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych" - ostrzega IMGW.