Toruń. 23-latek uciekł autem podczas jazdy próbnej. Został zatrzymany po pościgu

W poniedziałek przed godz. 9:00 policjanci z toruńskiej komendy otrzymali zgłoszenie o kradzieży Porsche Cayenne. Funkcjonariuszy zawiadomił pokrzywdzony, który wystawił ogłoszenie o sprzedaży auta. Wyjaśnił, że z mężczyzną, który był zainteresowany zakupem samochodu umówił się na ul. Żelaznej w Toruniu. Ten, pod pozorem odbycia jazdy próbnej, wsiadł do auta i odjechał.

REKLAMA

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci wystawili posterunki na drogach wyjazdowych z miasta. Zauważyli skradziony pojazd na drodze krajowej nr 91 w Łysomicach. Kiedy próbowali go zatrzymać, kierowca przyśpieszył i nie reagował na ich polecenia. W Papowie Toruńskim uciekający natrafił na policyjną blokadę. Auto ominęło ją bez zatrzymania, a kierujący próbował potrącić policjanta, który chciał go zatrzymać. Funkcjonariuszowi udało się w porę odskoczyć.

Porsche ścigane przez kilka patroli dojechało do Grębocina, gdzie jeden z radiowozów wyprzedził samochód i zablokował mu możliwość ucieczki, a pozostałe auta uniemożliwiły mu odwrót. Policjanci wyciągnęli mężczyznę z pojazdu i obezwładnili. 23-latek został zatrzymany.

Mężczyzna już wcześniej był karany za kradzieże

Jak czytamy na stronie toruńskiej policji, mężczyzna jest dobrze znany funkcjonariuszom - toczy się wobec niego postępowanie ws. kradzieży dwóch aut. Zatrzymany za każdym razem działał podobnie: umawiał się na obejrzenie samochodu wystawionego do sprzedaży po czym wsiadał do niego i odjeżdżał. Pod koniec października w Chełmży ukradł Audi A6, jeździł nim po całej Polsce i co najmniej siedem razy kradł paliwo. Został zatrzymany, ale 19 grudnia, po usłyszeniu zarzutów i objęciu go dozorem policyjnym, wyszedł na wolność i ukradł mercedesa. Dwa dni później auto brało udział w kolizji. 23-latek uciekł z miejsca zdarzenia. Wówczas ukradł porsche.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży trzech samochodów, dwukrotnego niezatrzymania się do kontroli policyjnej, kradzież paliwa na stacjach benzynowych na terenie całej Polski oraz czynną napaść na funkcjonariusza policji. Dodatkowo 23-latek w przeszłości był już wcześniej karany za kradzieże. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla niego. Grozi mu do 15 lat więzienia.