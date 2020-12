Pogoda na święta. IMGW ostrzega przed oblodzeniem. W sobotę spadek temperatury

Noc z czwartku 24 grudnia na piątek 25 grudnia będzie stosunkowo ciepła. Słupki rtęci wskazywać będą od 2 do 3 stopni, a na południowym wschodzie nawet do 6 stopni.

Temperatura w ciągu dnia w przeważającej części kraju nie przekroczy 3 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na południu (ok. 0 stopni) i południowym zachodzie (nawet do -2 stopni). Nieco cieplej na południowym wschodzie, gdzie termometry wskazywać będą do 4 stopni.

Temperatura 25.12 Ventusky.com

25 grudnia po południu i wieczorem mogą wystąpić niewielkie opady śniegu na południu i północy kraju. I to właśnie wieczorem temperatura spadnie do ok. 0-1 stopnia Celsjusza.

Opady 25.12 Ventusky.com

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozach zagrożeń meteorologicznych ostrzega, że w piątek przez cały dzień może pojawiać się oblodzenie. Taka prognoza dotyczy województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Pogoda 26 grudnia

Sobota 26 grudnia będzie już o wiele chłodniejsza. Nad nocy i nad ranem w większości województw temperatura wynosić będzie ok. 0 stopni. Najzimniej na północy - ok. -1 stopnia oraz na południu i południowym zachodzie (do -3 stopni Celsjusza).

W ciągu dnia niewiele cieplej, dodatnia temperatura jedynie gdzieniegdzie na zachodzie i w centrum.

Pogoda 26.12 Ventusky.com

W nocy i nad ranem 26.12 mogą wystąpić niewielkie opady śniegu, głównie w centrum, na północy i na północnym wschodzie. W pierwszej połowie dnia mogą pojawić się także na południu.

Opady. 26.12 rano Ventusky.com