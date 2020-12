W wigilię będzie ślisko na drogach. IMGW ostrzega mieszkańców trzech województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił alert pierwszego stopnia dla województw dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. To oznacza, że występujące tam warunki atmosferyczne mogą doprowadzić do okoliczności zagrażających zdrowiu, życiu lub narazić na straty materialne.

Uwaga na lód. IMGW ostrzega trzy województwa

"Wigilia Bożego Narodzenia przyniesie (...) symptomy zmiany aury na zimową, jednak póki co, jedynie na północy kraju. Tam opady deszczu przechodzić będą w ciągu dnia w deszcz ze śniegiem. W całym kraju będzie pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 2°C, 4°C na północy, około 7°C w centrum, do 12°C na południowym zachodzie. Wiatr będzie już przeważnie słaby" - ostrzegali synoptycy z IMGW kilka dni temu. Teraz wiadomo, że na południu Polski termometry pokażą nawet minus dwa stopnie Celsjusza.

Nieuchronnie może doprowadzić to do oblodzenia powierzchni dróg i chodników w połączeniu z występującymi lokalnie opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Do tego na południu Polski wiatr w porywach może osiągnąć prędkość nawet do 70 km/h. "Bądźcie ostrożni!" - apeluje IMGW.

Jednocześnie warto pamiętać, że 24 grudnia jest najcieplejszym i najbardziej deszczowym dniem w trakcie tegorocznych świąt. 26 grudnia temperatura będzie dużo niższa, a opady deszczu przejdą w opady śniegu w większości rejonów kraju. Najwięcej śniegu spadnie w okolicach miejscowości podgórskich.