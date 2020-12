Życzenia od Agaty i Andrzeja Dudy. "W te świąteczne dni myślimy o sobie jako o wspólnocie"

Para prezydencka złożyła życzenia bożonarodzeniowe. "Aby wzajemna okazywana sobie życzliwość pomogła nam pokonać koronawirusa. Niech to zwycięstwo sprawi, abyśmy jeszcze bardziej niż dotąd doceniali i pielęgnowali to, co nas łączy" - mówił Andrzej Duda.

