Limit osób na Wigilii. Czy policja może przeprowadzić kontrolę w domu?

Rząd zachęca do tego, aby tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzić w małym, rodzinnym gronie. Ze względu na epidemię koronawirusa wprowadzono obostrzenia dotyczące limitu osób, które mogą brać udział w spotkaniach i imprezach. Limit dotyczy również wigilijnej kolacji oraz spotkań w pierwszy i drugi dzień świąt. Policja ostrzega, że w razie zdobycia informacji o łamaniu obostrzeń będzie zmuszona reagować.

Limit osób na Wigilii. Wysokie kary za niestosowanie się do obostrzeń

Przepisy zakładają, że w wigilijnej kolacji w każdym gospodarstwie domowym będzie mogło uczestniczyć maksymalnie pięć dodatkowych osób poza gospodarzami.

Recepta na pandemiczne święta

W przypadku złamania obowiązujących obostrzeń policja będzie mogła wystawić mandat w wysokości 500 złotych, ale także wysłać wniosek o ukaranie do sądu. Możliwe jest również przekazanie sprawy do powiatowego inspektora sanitarnego, który może nałożyć karę administracyjną w wysokości od 5 do 30 tys. złotych.

Limit osób na Wigilii. Policja: Będziemy reagować na każdy sygnał

W jaki sposób policja będzie sprawdzać, czy świętujący w domach stosują się do obowiązujących obostrzeń? Insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji, powiedział w rozmowie z portalem Onet, że mundurowi będą działać tak, jak w przypadku interwencji dotyczących zakłócania ciszy nocnej.

Morawiecki: Zabawa sylwestrowa nie w tym roku

- Jesteśmy zobowiązani do tego, by reagować na każdy sygnał, gdy jest podejrzenie łamania prawa - z własnej inicjatywy lub w związku ze zgłoszeniami od innych obywateli. A takich telefonów, w trosce o zdrowie, mamy już sporo. Podkreślam: organizowanie jakichkolwiek imprez czy potańcówek jest zabronione, więc jeżeli ktoś będzie chciał ten przepis obejść, to będziemy reagować - powiedział insp. Mariusz Ciarka.