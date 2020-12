Pogoda na dziś - czwartek 24 grudnia. Ciepłe i deszczowe święta

W wigilię Bożego Narodzenia czeka nas typowo jesienna pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że przez Polskę będzie przemieszczać się niż z okludującym się układem frontów atmosferycznych. W niemal całym kraju będzie pochmurno. Oczekiwane przez wiele osób ochłodzenie oraz opady śniegu mogą pojawić się dopiero pierwszego dnia świąt.

Temperatura. W wigilię nawet do 10 stopni na południu Polski

Najcieplej będzie w województwie dolnośląskim, gdzie termometry pokażą aż 10 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura prognozowana jest również dla województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego i mazowieckiego. Będzie tam o jeden stopień mniej. Najchłodniej będzie w północno-zachodniej części kraju. W województwie zachodniopomorskim i pomorskim słupki rtęci mogą wskazywać od 5 do 6 stopni. W pozostałej części kraju prognozuje się od 7 do 8 stopni. W nocy nie należy spodziewać się przymrozków. W najchłodniejszych częściach kraju temperatura spadnie do 2 stopni.

Opady. Deszcz prognozowany jest na południu i wschodzie kraju

Synoptycy prognozują, że w całym kraju będzie pochmurno, ale w zachodniej i centralnej Polsce może okresowo pojawić się słońce. Opady deszczu zapowiadane są dla południowo-wschodniej Polski oraz w województwie świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim i na wybrzeżu. W górach opady deszczu mogą miejscowo przechodzić w opady śniegu. Wiatr wiejący z kierunku przemieszczania się niżu będzie umiarkowany i porywisty. Na południu Polski w porywach może osiągnąć prędkość nawet do 70 km/h.

