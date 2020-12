Świąteczne życzenia dla Polaków od papieża Franciszka: Radujcie się, Pan jest blisko!

"Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy Bracia i Siostry, w ostatnich dniach Adwentu towarzyszy nam wezwanie św. Pawła Apostoła: "Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!" (Flp 4, 4-5). Święta Bożego Narodzenia niech będą dla was wszystkich i dla waszych rodzin czasem radości, pokoju i nadziei. Dobrych świąt!" - powiedział papież.

Treść audiencji papieża Franciszka w języku polskim

Ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej przetłumaczył na język polski papieską katechezę, którą cytuje portal deon.pl.

"W cyklu katechez na temat nadziei, dziś, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, zatrzymujemy się na tajemnicy wcielenia Syna Bożego, w którym nadzieja weszła w świat. Taki jest sens Bożego Narodzenia: Bóg, stając się człowiekiem, wypełnia obietnicę; nie porzuca swego ludu, zbliża się do niego, aż po ogołocenie się ze swej boskości. W ten sposób ukazuje swoją wierność i zapoczątkowuje nowe królestwo, dające ludzkości nową nadzieję na życie wieczne.

Narodziny Chrystusa, pierwszy akt dzieła odkupienia, mówią nam o nadziei niezawodnej, widzialnej i zrozumiałej, bo opierającej się na Bogu. Przychodzi On na świat i daje nam siłę do podążania wraz z Nim do pełni życia. Zatem dla chrześcijanina nadzieja jest równoznaczna z pewnością, że wraz z Chrystusem podąża do Ojca, który nas oczekuje. Święty Paweł podsumowuje to wyrażeniem:

"W nadziei już jesteśmy zbawieni" (Rz 8,24). Uroczystość Bożego Narodzenia będzie prawdziwym świętem, jeśli przyjmiemy Jezusa, ziarno nadziei, które Bóg składa w bruzdach naszej historii osobistej i wspólnotowej. Każde nasze "tak" wypowiedziane przychodzącemu Jezusowi jest zaczynem nadziei" - mówił papież Franciszek.