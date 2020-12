Ksiądz musi opuścić dom salezjanów. Sąd nakazał jego eksmisję

Ksiądz Michał Woźnicki został wydalony ze Zgromadzenia Salezjańskiego w sierpniu 2018 roku, ale mimo to nie chce opuścić mieszkania, które otrzymał do dyspozycji, będąc w zakonie. Stworzył w nim także nielegalną kaplicę i codziennie odprawia w niej nabożeństwa, chociaż ma zakaz sprawowania sakramentów. Salezjanie próbowali wyrzucić go z lokalu, ale ten ogłosił, że się nie wyniesie, dlatego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu ruszył proces o jego eksmisję.

Jak informuje poznańska "Gazeta Wyborcza", sąd nakazał ks. Woźnickiemu "opuszczenie, opróżnienie i wydanie lokalu składającego się z dwóch pokojów i łazienki". Orzekł także, że nie przysługuje mu prawo do lokalu socjalnego, co oznacza, że jeśli się nie wyprowadzi, komornik będzie mógł eksmitować go do "pomieszczenia tymczasowego". Wyrok jest nieprawomocny.

"Wyborcza" podaje, że do wyroku odniósł się już sam duchowny, który stwierdził, że został on wydany "w imieniu masońskiej Rzeczpospolitej, z emblematem masońskiego orła". Podkreślił także, że "ten się śmieje, kto się śmieje ostatni".

Kontrowersje wokół ks. Woźnickiego

O ks. Michale Woźnickim pisaliśmy już kilka razy. 30 listopada doszło do awantury z jego udziałem. Duchowny wrócił do swojej celi po nocy spędzonej poza zakonem, ale nie mógł wejść do środka, bo zamek do drzwi został uszkodzony. Po modlitwie na korytarzu zabrał towarzyszących mu wiernych do kościoła salezjanów i zaczął odmawiać z nimi różaniec, uniemożliwiając zakonnikom odprawienie mszy. Na miejsce wezwano policję. Kiedy funkcjonariusze się oddalili, doszło do przepychanki między ks. Woźnickim a ks. Arkadiuszem Szymczakiem. Kiedy mężczyźni się szarpali, do akcji wkroczył ks. Jacek Bielski, który stał za Szymczakiem i użył gazu pieprzowego. Policja musiała interweniować drugi raz. Spryskany gazem ks. Woźnicki złożył zawiadomienie o przestępstwie.

Natomiast w październiku media obiegło nagranie, na którym widać moment zatrzymania duchownego przez policjantów w trakcie jednego z nabożeństw. Funkcjonariusze interweniowali także w maju, kiedy to ks. Woźnicki, pomimo zakazu, odprawiał mszę na świeżym powietrzu. - A jakby ten minister kazał panu na głowie stać, też będzie pan stał? Jak minister każe zdjąć panu spodnie do interwencji, to też pan zdejmie? - mówił do policjantów, krytykując to, że mieli zasłonięte usta i nos.

