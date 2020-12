Jaka pogoda na święta? IMGW: Wigilia w deszczu, ale później jest szansa na śnieg

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na święta. Z przewidywań synoptyków wynika, że 24 grudnia nie powinniśmy się spodziewać śniegu. Mapy pogodowe pokazują, że w Wigilię w całym kraju będzie padać deszcz. Zachmurzenie będzie duże, choć w pasie od Zielonej Góry do Lublina zobaczymy sporo przejaśnień. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 4 stopni w Suwałkach do 11 stopni we Wrocławiu.

Prognoza pogody na święta. Po deszczowej Wigilii zacznie padać śnieg

W pierwszy dzień Bożego Narodzenia aura zmieni się na zimową. IMGW przewiduje, że niebo się przejaśni, a zachmurzenie w całym kraju będzie umiarkowane. Najwięcej słońca zobaczymy w województwach położonych na południu Polski. Synoptycy prognozują także liczne opady. W województwie pomorskim należy spodziewać się deszczu, w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim - śniegu, a w pozostałej części kraju - deszczu ze śniegiem. Temperatura będzie wahać się od 1 stopnia w Suwałkach i Białymstoku do 5 stopni w Gdańsku.

Najbardziej śnieżnym dniem nadchodzących świąt Bożego Narodzenia będzie sobota 26 grudnia. Tego dnia śnieg będzie padał niemal w całym kraju. Wyjątkiem będzie województwo pomorskie, dla którego prognozuje się opady deszczu, a także województwa lubuskie, dolnośląskie i opolskie, dla których przewiduje się brak jakichkolwiek opadów. Zachmurzenie w całej Polsce będzie umiarkowane, najwięcej słońca zobaczymy w okolicach Torunia i Bydgoszczy. W drugi dzień świąt termometry wskażą od 0 stopni na Podlasiu i Dolnym Śląsku do 3 stopni na Pomorzu Zachodnim.

