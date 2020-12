Polska Fundacja Narodowa opublikowała sprawozdanie za ubiegły rok. Ponad 7 mln zł na wynagrodzenia

Sprawozdanie Polskiej Fundacji Narodowej za ubiegły rok ukazało się na stronie internetowej PFN w ostatnich dniach. Czytamy w nim m.in., że PFN w 2019 r. otrzymała 48,75 mln zł w ramach wpłat od fundatorów (do tego grona należą państwowe spółki, m.in. PGE Polska Grupa Energetyczna i PKO BP S.A.).

Fundacja wydała w ub.r. łącznie ponad 124 mln zł (o ponad 13 mln zł więcej niż rok wcześniej), w tym ponad 7 mln zł na wynagrodzenia. Sami członkowie zarządu zarobili łącznie ponad 877 tys. zł. Według stanu na koniec grudnia 2019 r., PFN zatrudniała 39 osób, w tym cztery osoby w zarządzie i siedem osób na stanowiskach dyrektora lub zastępcy dyrektora.

Obecnie prezesem PFN jest Marcin Zarzecki.

PNF: 115 mln zł na projekty

Wśród 45 projektów realizowanych w 2019 r. przez fundację (ich łączny koszt to ponad 115 mln zł), najwięcej pieniędzy - ponad 17,4 mln zł - wydano na akcję pod hasłem "Reputacja", która dotyczyła "promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą" i "ochrony jej wizerunku". W ramach projektu powstał m.in. film dokumentalny "Poland: The Royal Tour", realizowano też audycje o Bitwie Warszawskiej, sfinansowano spektakl o Irenie Sendlerowej i koncert "Honorując sprawiedliwych".

Ponad 16 mln zł przeznaczono z kolei na produkcję filmu o rotmistrzu Witoldzie Pileckim - "Raport Pileckiego", powstającego we współpracy z Telewizją Polską oraz Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Prace nad filmem wciąż trwają, we wrześniu doszło do wymiany reżysera.

Ponad 12,4 mln zł kosztowała natomiast organizacja rejsów "I love Poland" i udział jachtu w regatach na świecie. W 2019 r. powstało osiem spotów promocyjnych na temat życia na pokładzie. PFN podaje, że publikacje na temat jachtu dotarły w 2019 r. do ponad 60 mln odbiorców. Czwartą pod względem wysokości kwotę - 11,6 mln zł - wydano na stypendia dla młodych polskich sportowców.

Kontrowersje wokół wydatków fundacji

PFN od momentu powstania (w 2016 roku) z inicjatywy ówczesnego rządu Beaty Szydło jest krytykowana za wydatki na wątpliwe lub nieudane inicjatywy. Polska Fundacja Narodowa finansowała bowiem m.in. kontrowersyjną kampanię billboardową "Sprawiedliwe sądy" - promującą reformy PiS w wymiarze sprawiedliwości.

PFN zapłaciła agencji PR ponad 27 mln zł. Za działania, których nie było

Portal Onet.pl opisywał z kolei, że z budżetu Polskiej Fundacji Narodowej przez dwa lata wydano ponad 27 mln złotych opłaty dla amerykańskiej agencji PR, z którą PFN w kwietniu zakończyła ostatecznie współpracę. We wrześniu 2019 roku, kiedy portal opublikował serię artykułów na temat współpracy PFN z agencją PR, zarządzane przez agencję anglojęzyczne konto na Twitterze @Polish_Fndtn obserwowało mniej niż sześć tys. osób, HeartOfPoland na Instagramie - 51 użytkowników, a kanał na YouTube subskrybowało zaledwie 13 osób. Zdjęcia, które WHWG publikowało na Instagramie, pochodziły z darmowych serwisów, a dodatkowo w postach zdarzały się błędy, m.in. raz pomylono Warszawę z Pragą.