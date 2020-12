Mazowieckie. 70-letni kierowca wjechał do Wisły. "Zbytnio zaufał nawigacji"

Do zdarzenia doszło we wtorek (22 grudnia) w miejscowości Gassy (województwo mazowieckie). Tuż przed godz. 18. dyżurny z komisariatu policji w Konstancinie-Jeziornie otrzymał informację, że w miejscu przeprawy promowej z pirsu do Wisły wpadł samochód.

Mazowieckie. 70-letni kierowca wjechał do Wisły. "Nie zauważył końca drogi"

"Na miejscu policjanci zastali 70-letniego kierowcę, mieszkańca Warszawy, który zdołał wydostać się z zatopionego pojazdu o własnych siłach. Mężczyzna został zabrany do komisariatu w Konstancinie-Jeziornie (...) Owszem przeprawa promowa jest w tym miejscu możliwa, lecz tylko do listopada" - przekazał nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

70-letni kierowca wyjaśnił policjantom, że jechał kierując się informacjami przekazywanymi mu przez nawigację satelitarną. Ze względu na intensywne opady deszczu widoczność na trasie była bardzo ograniczona i mężczyzna "po prostu nie zauważył końca drogi i z impetem" wjechał do Wisły.

W wyniku zdarzenia 70-latek nie odniósł żadnych obrażeń. Strażakom udało się wyciągnąć pojazd z Wisły po kilku godzinach. "Nawigacja GPS to z pewnością użyteczny wynalazek, jednak jak pokazuje ten przykład wsłuchując się posłusznie w głos automatycznego pilota, można skończyć... w polu, lub jak w tym przypadku w rzece" - dodał Sawicki.

